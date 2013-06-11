تجهيزات مورد نياز برگزاري انتخابات در استان قزوين تأمين شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید منوچهر حیاتی در این باره گفت: طبق برنامه ريزي ها و هماهنگي هاي صورت گرفته تمامي امكانات و تجهيزات مورد نياز از قبيل رايانه، خودرو، نيروي انساني و تغذيه دست اندركاران برگزاري انتخابات در شعب اخذ رأي پيش بيني و تأمين شده است.



وي افزود: مكاتبات و پيگيري هاي لازم براي همكاري و مشاركت دستگاهها در برگزاري هرچه باشكوه تر انتخابات صورت گرفته و هماهنگي هاي لازم نيز انجام شده است.



این مسئول بیان کرد: بيشترين حجم كار و تأمين تجهيزات و امكانات مربوط به شهرستان قزوين است.



حیاتی یادآورشد: براساس قانون تمامي سازمان ها و اداراتي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند بايد در تأمين خودرو، رايانه و نيروي انساني حداكثر همكاري را با دست اندركاران برگزاري انتخابات داشته باشند تا با رعايت اصل صرفه جويي و هم افزايي دستگاهها شاهد انتخاباتي پرشور و با نشاط در استان قزوين باشيم.