غلظت غبار در همدان کاهش می یابد

نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر آسمان استان همدان صاف تاکمی ابری و همراه با غبار است.

مسئول مرکز هواشناسی استان همدان عنوان کرد: از اواخر امروز کاهش غلظت غبار در همدان را شاهد خواهیم بود.

وی ابراز داشت: امروز علاوه بر کاهش غلظت غبار در همدان وزش باد نیز پیش بینی می شود.

پیرتاج گفت: در 24 ساعت گذشته حداقل دمای همدان 11 درجه بالای صفر و حداکثر دما نیز 31 درجه بالای صفر گزارش شده است.

مسئول مرکز هواشناسی استان همدان اضافه کرد: همدان، فامنین و نهاوند با داشتن دمای 31 درجه بالای صفر هر سه جزو گرمترین شهرهای استان بوده اند.

وی در پایان گفت: اسدآباد با هفت درجه بالای صفر نیز سردترین شهر استان طی 24 ساعت گذشته بوده است.