کرمان رتبه دوم کشوری را در بحث سواد آموزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر بحرینی بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش اظهار داشت: در ابلاغ سیاست های آموزش و پرورش از سوی مقام معظم رهبری، قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید بر ریشه کنی بی سوادی و صفر رسانی بی سوادی در گروه سنی هدف 10 تا 49 سال است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه در کل کشور بی سوادی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه محقق یابد افزود: استان کرمان در سال 91 رتبه دوم کشوری را در بحث بی سوادی کسب کرد.

بحرینی اذعان داشت: امیدواریم در سال تحصیلی 92 بتوانیم با حمایت و همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی ضمن حفظ جایگاه رتبه ی استانی ارتقاء پیدا کرده و رتبه اول را نیز کسب کنیم.

معاون سواد آموزی آموزش پرورش استان کرمان با اشاره به سرشماری سال 90 تصریح کرد: 186 هزار بی سواد همراه با افاغنه و اتباع خارجی در استان کرمان داریم که بیشتر اعداد این آمار را افاغنه و اتباع خارجی تشکیل داده اند.

وی در پایان افزود: در استان کرمان حداکثر هشت درصد بی سواد داریم و امیدواریم بتوانیم این رقم را به صفر برسانیم.

