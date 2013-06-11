سوانح رانندگی در قزوین دو کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمظفر حسینی در این باره اظهارداشت: در نخستین سانحه رانندگی قزوین روز گذشته در آزاد راه قزوین به کرج یک دستگاه سواری پژو 206 حوالی نیروگاه شهید رجایی با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد.



وی ادامه داد: در این تصادف راکب موتورسیکلت مجروح و بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان سپرد.



رئیس پلیس راه استان قزوین در خصوص علت این تصادف بیان کرد: پلیس علت وقوع این حادثه رانندگی را بی‌مبالاتی راکب موتورسیکلت در ورود غیرمجاز به آزادراه اعلام کرد.



حسینی اضافه کرد: همچنین در سانحه دیگری در خیابان راه‌آهن قزوین یک دستگاه موتورسیکلت با یک نفر عابر پیاده برخورد کرد که در این حادثه نیز عابر پیاده بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان سپرد.



این مسئول در خصوص علت این تصادف تصریح کرد: پلیس در حال بررسی علت وقوع این تصادف است.