کاسیمیرو" به رئال مادرید پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، کاسیمیرو که اوایل فصل گذشته به عنوان بازیکن قرضی به رئال پیوست با انعقاد قراردادی به ارزش 6 میلیون یورو برای مدت چهار سال به عضویت رئال مادرید درآمد.

این بازیکن 21 ساله 15 بازی در تیم دوم رئال مادرید انجام داده و یک گل زده است. کاسیمیرو یک بازی هم در تیم اصلی رئال مادرید مقابل رئال بتیس در ماه آوریل انجام داد که با برتری 3 بر یک رئالی‌ها به پایان رسید.

بر پایه گزارش شینهوا، این دومین خرید رئال مادرید در فصل جدید است. هفته گذشته "خاویر کارواخال" از بایرلورکوزن با انعقاد قراردادی به ارزش 8 میلیون یورو به رئال مادرید پیوست.