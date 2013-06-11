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۲۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۳۵

کاسیمیرو" به رئال مادرید پیوست

کاسیمیرو" به رئال مادرید پیوست

باشگاه رئال مادرید با انعقاد قراردادی چهارساله "کارلوس انریکه" (کاسیمیرو) را از سائوپائولو به خدمت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاسیمیرو  که اوایل فصل گذشته به عنوان بازیکن قرضی به رئال پیوست با انعقاد قراردادی به ارزش 6 میلیون یورو برای مدت چهار سال به عضویت رئال مادرید درآمد.

این بازیکن 21 ساله 15 بازی در تیم دوم رئال مادرید انجام داده و یک گل زده است. کاسیمیرو  یک بازی هم در تیم اصلی رئال مادرید مقابل رئال بتیس در ماه آوریل انجام داد که با برتری 3 بر یک رئالی‌ها به پایان رسید.

بر پایه گزارش شینهوا، این دومین خرید رئال مادرید در فصل جدید  است. هفته گذشته "خاویر کارواخال" از بایرلورکوزن با انعقاد قراردادی به ارزش 8 میلیون یورو به رئال مادرید پیوست.

 

کد مطلب 2073615

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