11 هزار هكتار گندم آبي در چناران كشت شده است/ رشد 17 درصدي توليد گندم

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رضا قوسيان مقدم صبح سه شنبه در جلسه خريد گندم اظهار كرد: با توجه به وضعیت بارندگی نزدیک به 8 هزار هکتار گندم دیم در شهرستان کشت شده است که البته در بحث دیم انتظار داریم در سطح 5 هزار هکتار برداشت اقتصادی انجام و بقیه به مصرف دام در مزرعه برسد.

رئيس جهاد كشاورزي چناران افزود: در سال زراعی جاری نزدیک 2 هزار تن بذر اصلاح شده گندم، 3050 تن انواع کودهای شیمیایی و افزون بر 30 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش گندم در اختیار بهره برداران قرار گرفته است.

قوسيان مقدم بيان كرد: در راستای کاهش هزینه های کشت در سطح 3 هزار و 500 هکتار خاک ورزی حفاظتی و به منظورتامین سوخت تراکتورها جهت آماده سازی مزارع در9ماهه گذشته 6 میلیون لیتر گازوئیل باقیمت 150تومان در بین بهره برداران بخش زراعت خصوصا گندم توزیع شده است.

وي گفت: در راستای حمایت تخصصی از مزارع با حضور20 کارشناس تخصصی بخش دولتی، پنج شرکت خدمات مشاوره ای و به خدمت گرفتن 9 کارشناس گیاه پزشکی در قالب خرید خدمات فنی، عملیات مبارزه با علف های هرز در 95درصد مزارع و عملیات مبارزه با سن مادری در مزارع آلوده انجام پذیرفته است.

رئيس جهاد كشاورزي چناران افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی در سطح شهرستان، عملیات مبارزه با پوره سن غلات از روز دهم خرداد در سطح شهرستان شروع شده است که همین جا از تمام ادارات، استمداد تامین حضور داریم.

قوسيان مقدم بيان كرد: در سال زراعی 90-91 با میانگین تولید 3500 کیلوگرم در هکتار رکورد میانگین تولید استان توسط شهرستان چناران شکسته شد، میانگین استان 2450 کیلوگرم در هکتار است که اختلاف چناران با استان، یک تن است.

وي اظهار كرد: با توچه به پراکنش مناسب بارندگی ها در سطح شهرستان، حمایتهای تخصصی و از همه مهمتر لطف بیکران الهی، امسال انتظار داریم از حدود یازده هزار هکتار سطح زیرکشت گندم آبی افزون بر 45 هزار تن گندم آبی با میانگین 4100 کیلوگرم برداشت كنيم.

رئيس جهاد كشاورزي چناران تصريح كرد: از مزارع دیم شهرستان نیز نزدیک به 5000 هکتار به لحاظ اقتصادی مناسب برداشت است که میانگین تولید 650کیلوگرم در هکتار برای گندم دیم پیش بینی می شود، با این برآورد اولیه تولید شهرستان در مرز 50 هزار تن پایدار خواهد ماند و انتظار داریم در عملکرد میانگین بتوانیم رشد 17 درصدی را نسبت به سال قبل داشته باشیم.

قوسيان مقدم اظهار كرد: با توجه به شرایط کشور در خصوص تامین گندم خوراکی، ما هم به نوبه خود سعی در تشویق بهره برداران شهرستان داریم اما با توجه به مشکلات موجود متاسفانه در سال قبل عدم استقبال بهره برداران را شاهد بودیم.

وي به مشكلات اشاره كرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده ها در بحث کود و سم، خدمات کشاورزی شامل مکانیزاسیون و هزینه های کارگری و پایین بودن عملکردها نسبت به تولیدکنندگان برتر، قیمت تمام شده برای یک کیلو محصول تولیدی با قیمت تعیین شده، در نقطه سربسری بوده و زمانیکه قیمت بازار از قیمت تضمینی بیشتراست و پول نقد هم موجود است و آفت محصول هم مورد محاسبه قرار نمی گیرد، بهره بردار به بازار آزاد تمایل پیدا می کند.

رئيس جهاد كشاورزي چناران اظهار كرد: در سطح منطقه ای عدم وجود سیلوی اداره غله در شهرستان و عامل خرید در سطح دهستان، عدم نقدینگی کارخانه های آرد، افت زنی گندم و کاهش قیمت بر اساس افت ها و عدم پرداخت هزینه های حمل و نقل مشکلاتی است که بهره برداران را از تحویل گندم به سیلو دلسرد می کند.

قوسيان مقدم بيان كرد: افزایش قیمت گندم در سال جدید نسبت به سال قبل قابل توجه بوده است و در استانهایی که تحویل گندم شروع شده است مقدار تحویلی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است، البته هنوز هم با قیمت جهانی گندم فاصله داریم.

وي گفت: مباشران خرید را در سطح دهستانها مستقر کنیم و اداره غله هم از فرصت حضور دهیاران، شرکتهای تعاونی روستایی و تعاونی تولید به عموان مباشر خرید استفاده کند مطمئنا مبلغان خوبی برای خرید گندم خواهند بود.

رئيس جهاد كشاورزي چناران اظهار كرد: تعاونی های روستایی که انبار دارند مجوز خرید گندم را اخذ و خرید را به نمایندگی انجام دهند حتما مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

قوسيان مقدم بيان كرد: کارخانه های آرد در هنگام خرید، در بحث افت زنی انصاف را رعایت و پرداخت پول و هزینه کرایه را همزمان انجام دهند.