دسترسی رایگان به متون فلسفی دوران مدرن

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی http://www.earlymoderntexts.com/index.html این امکان را به علاقمندان حوزه فلسفه می دهد تا به صورت رایگان به متون فلسفی دوران متقدم مدرن دسترسی داشته باشند.

علاوه بر دوران ابتدایی مدرن در این سایت امکان دسترسی به برخی متون فلسفی قرن 19 امکان پذیر است.

آثار فلسفی فلاسفه و اندیشمندانی چون بیکن، برکلی، بویلر، باتلر، ساموئل کلارک، بنیامین کنستانت، آنه کان وی، دکارت و جاناتان ادوارد در این سایت قابل دسترسی هستند.

علاوه بر این متفکران و فلاسفه، متون و آثار فلسفی فلاسفه ای چون هابز، هیوم، هاچسون، کانت، لایب نیتس، جان لاک، ماکیاوللی، مالبرانش، مندلسون، جان استوارت میل، اسحاق نیوتن، ریچارد پرایس و توماس رید در این سایت قابل دسترسی است.

ژان ژاک روسو، سیجویک، آدام اسمیت، اسپینوزا و آنتونی اشلی کوپر دیگر فلاسفه ای هستند که آثار آنها به صورت رایگان در این سایت قابل بازیابی هستند.