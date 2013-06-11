كانديداهاي اصولگرا به ميثاق نامه خود پايبند باشند/ حداد عادل احساس تكليف كرد

محمدصالح جوكار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: كانديداهاي اصولگرا در ائتلافي كه ابتدا با يكديگر تشكيل دادند، قولهايي مبني بر وحدت و حمايت از يك كانديدا دادند اما اين قول محقق نشده در حالي كه در شرايطي كه كانديداهاي اصلاح طلب به نفع يكديگر كنار رفته اند، رمز پيروزي اصولگرايان، وحدت است.

وي افزود: حداد عادل به ميثاق نامه خود پايبند بود و در اين شرايط احساس تكليف كرد و از ادامه رقابت انصراف داد كه اين اقدام به نفع اصولگرايان بود.

جوكار تصريح كرد: به طور قطع در شرايط كنوني با توجه به اينكه مردم هم اصولگراها و هم اصلاح طلبان را سنجيده اند، اقبال مردمي به سمت اصولگرايان است اما اصولگرايان نيز بايد در اين شرايط ذكاوت به خرج دهند و به ائتلاف برسند.

وي بيان داشت: در شرايطي كه راي همه اصلاح طلبان به سمت يك كانديدا مي رود، صلاح نيست آراي اصولگرايان تقسيم شود.

جوكار همچنين بر شركت گسترده در انتخابات 24 خرداد تاكيد كرد و افزود: ميزان مشاركت مردم در انتخابات ضامن استقلال كشور خواهد بود و هر راي كه مردم به صندوق بياندازند، تبديل به يك عامل بازدارنده در مقابل دشمنان خواهد شد.