به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمد باقر هوشنگي با بيان اينكه 26 هزار نفر از بيماران خاص سراسر كشور تحت پوشش سازمان خدمات درماني هستند افزود : يكي از راههاي اصلي تسهيل دسترسي دارو براي بيمارن خاص ارائه كارت هوشمند به آنان است كه در سراسر كشور به اجرا در مي آيد.

معاون بيمه و درمان سازمان خدمات درماني تصريح كرد : جهت اجراي آسان دسترسي به دارو اين بيماران، سازمان بيمه خدمات درماني اقدام به تجهيز 200 داروخانه در كشور به امكانات نرم افزاري و سخت افزاري نموده كه درصدد هستيم تا در آينده اي نه چندان دور تمامي داروخانه هاي كشور را به اين امر تجهيز كنيم .