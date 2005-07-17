دكتر حسن بنيانيان : اميدواريم كم توجهي به هنرهاي تجسمي را جبران كنيم

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهردكترحسن بنيانيان - رئيس حوزه هنري - ضمن بيان اين مطلب درديداري كه با هنرمندان جوان هنرهاي تجسمي شهرستانهاي : كرج ، شاهرود وكردستان داشت افزود: اميدواريم كم توجهي ها را به اين هنرها جبران كنيم زيرا بسياري ازهنرها زيرساخت هنرهاي ديگري همچون سينما هستند . ما مي خواهيم به صورت زيربنايي به هنرهاي تجسمي بپردازيم وقراراست كه جشنواره ها ونمايشگاه هايي ازهنرهاي تجسمي درتهران ، استانها وحتي خارج ازكشوربرگزاركنيم. حضورشما جوانان هنرمند شهرستاني هم درتهران وديدارازنمايشگاه ها ومراكزتجسمي واعزام هنرمندان برجسته حوزه هنري به استانها ازديگربرنامه هايي هستند كه دراولويت كاري مان قراردارد .

دكتربنيانيان درادامه به ضرورت باوردروني هنرمند به اثري كه خلق مي كند اشاره كرد وسپس به تلقي اي كه بايد ازهنرديني داشته باشيم پرداخت وگفت: وقتي ازهنرديني صحبت مي كنيد نبايد بدرفتاري هاي آدمهاي ديني درذهن شما تداعي شود بلكه بايد به ياد رفتار ، كردار ومنش رسول اكرم (ص ) وحضرت علي (ع ) بيفتيم . ذهن شما بايد به آنچه كه دردرون شماست بپردازيد.

رئيس حوزه هنري درادامه ، برضرورت پيام انساني درهنرمتعهد تاكيد كرد وگفت :هنري كه ازتكنيك بالايي برخورداراست ولي پيامي انساني درخود ندارد را نمي توان هنري متعهد دانست.

بنابراين دردرون شما يك تشنگي ايجاد شود واگرهنرمند فيلسوف نشود ماندگار نخواهد شد زيرا هنرمندي ماندگارمي شود كه ضمن پيدا كردن تكنيك هنري ،هميشه مطالعه كند تا سطح علمي وخلاقيتش را بالابكشد پس عمرتان را به بطالت نگذرانيد .

دكتربنيانيان ازتشويق هاي غلط وگذرايي كه هنرمندان را دچارخود شيفتگي مي كند ابراز نگراني كرد و گفت : نبايد فريب تشويق هاي گذرا را بخوريد . بلكه بايد وقتي به عرصه هنرآمديد، تمام عياربياييد تا به وسيله هنرتان بتوانيد حرف هايتان را بزنيد ما هم تا اندازه اي مي توانيم براي شما فضا ايجاد كنيم .