انتخابات در 96 کشور جهان و 5 قاره برگزار می شود/ در کانادا شعبه اخذ رای نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور گفت: خوشحال هستیم که روند انتخابات سالم و پرنشاط طی می شود .

وی در خصوص اقدامات وزارت امور خارجه برای برگزاری انتخابات در شعب خراج از کشور افزود: روز جمعه تبدیل به حماسه سیاسی خواهد شد و همه ما خوشحالیم که روند رقابت های انتخاباتی سالم و پرنشاط و حتی هیجان انگیز ادامه دارد که نشان دهنده بلوغ سیاسی جامعه ما است.

عراقچی گفت: انتخابات در کشور ما نشان دهنده نشاط سیاسی است که در جامعه وجود دارد و همچنین سرزندگی، مردم سالاری دینی و چند صدایی را در چارچوب نظام ایران نشان می دهد.

وی تاکید کرد: مطمئن هستیم روز 24 خرداد تبدیل به حماسه بزرگ سیاسی در کشور می شود. وزارت امور خارجه مسئول برگزاری انتخابات در خارج از کشور است و به همین دلیل ستاد انتخابات خارج از کشور در وزارت امور خارجه تشکیل شده که مدیر کل ایرانیان وزارت امور خارجه مسئول این ستاد است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: در 96 کشور جهان، 5 قاره و 128 حوزه نمایندگی انتخابات برگزار می کنیم که در مجموع در خارج از ایران در 290 شعبه انتخابات برگزار می شود و بیش از 850 هزار تعرفه به خارج از کشور ارسال شده و ما پیش بینی مرحله دوم انتخابات را نیز کرده ایم.

عراقچی گفت: انشاءالله هموطنان در خارج از کشور با خیال راحت با مراجعه به سفارتخانه ها و سرکنسولگری های ایران و همچنین شعباتی که به تناسب میزان حضور ایرانی ها در نظر گرفته شده در انتخابات شرکت کنند.

وی ادامه داد: انتظار داریم همه کشورها به خصوص کشورهای اروپایی امنیت انتخابات را برای ایرانیان به صورت کامل تامین کنند و به ویژه به برخی از گروه ها که سوابق تروریستی شان کاملاً روشن است اجازه دهند اقدام به حرکات ایذائی و مزاحمت در مقابل شعب و صندوق ها بکنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: اطلاعات مربوط به شعب برای رای گیری در سایت وزارت امور خارجه قرار داده شده و ما به همه ایرانیان علاقمند توصیه می کنیم قبل از مراجعه به شعب به سایت سفارتخانه ها مراجعه کنند و اطلاعات کامل را به دست آورند.

وی تاکید کرد: تعداد شعب در کشورهایی که تعداد ایرانیان در آنجا بیشتر است بیشتر در نظر گرفته شده، در آمریکا 25 شعبه اخذ رای ایجاد کردیم که این علاوه بر نیویورک و واشنگتن است، در استرالیا نیز 3 شعبه در ملبورن، سیدنی و کانبرا در نظر گرفته شده و در لندن نیز در محل ساختمان سرکنسولگری ایران انتخابات صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: متاسفانه در کانادا موفق به ایجاد شعبه اخذ رای نشدیم، در عتبات عالیات نیز زمینه و امکانات در محل سرکنسولگری ما و همچنین تجمع زوار ایرانی فراهم است.

عراقچی افزود: در خصوص مکه و مدینه و زائران عمره کماکان در حال مذاکره با عربستان هستیم تا محل های اخذ رای را مشخص کنیم، البته در ریاض، مکه و مدینه که سرکنسولگری های ما هستند انتخابات حتماً برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: وزارت امور خارجه آن چه را که در توان داشته انجام داده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد. انتخابات ریاست جمهوری تنها انتخاباتی است که در خارج از کشور برگزار می شود و ما به عنوان مجری در خارج از کشور این اقدام را با همکاری ایرانیان متعهد انجام می دهیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: برای هر شعبه حداقل 8 نفر در گیر کار هستند که شامل مسئولان اجرایی وی نظارتی می شوند، در هر شعبه یک ناظر از شورای نگهبان حضور دارد و بیش از چند هزار نفر از همکاران در خارج از کشور به کار گرفته شده اند که اغلب ایرانیان هستند تا بتوانیم انتخاباتی با شکوه و عظمت برگزار کنیم.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات منتسب به سفیر ایران در روسیه مبنی بر تعطیلی نیروگاه بوشهر و خراب شدن یکی از ژنراتورها گفت: شاید این اظهارات به درستی منعکس نشده و یا برداشت درستی از آنها صورت نگرفته است، نیروگاه بوشهر روال طبیعی خود را از نظر آزمایش‌ها و تست‌های لازمی که باید صورت بگیرد طی می‌کند. به هر حال قبل از این که نیروگاه به ظرفیت کامل خود برسد طبق استانداردهای موجود باید چندین بار خاموش و روشن شود تا از ایمنی قطعات آن اطمینان حاصل شود. این تست‌ها معمولا طبیعی‌ است. هیچ مشکلی گزارش نشده و نیروگاه بوشهر مسیر و روال طبیعی خود را توسط پیمانکار روسی طی می‌کند.

وزارت امور خارجه در تماس نزدیک با مقامات عراقی برای تامین امنیت زوار ایرانی است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره‌ رایزنی مقامات ایران و عراق در خصوص اقدامات تروریستی انجام شده در این کشور که منجر به کشته شدن چند ایرانی شد، گفت: این اقدامات جای تاسف دارد و به خانواده‌ شهدای عزیزمان تسلیت عرض می‌کنم. وزارت امور خارجه در تماس نزدیک با مقامات عراقی برای تامین امنیت زوار ایرانی است.

وی با اشاره به تماس تلفنی روز گذشته‌ صالحی با وزیر امور خارجه‌ عراق گفت: در این گفت‌وگو تاکید شد که دولت‌ عراق را برای تامین امنیت زوار ایرانی مسوول می‌شناسیم. قرار شد هیاتی از مسوولان مرتبط به زودی به عراق سفر کنند و مذاکرات لازم را با مسوولان مربوط در عراق انجام دهند تا به ترتیبات امنیتی که امنیت زائران ایرانی را به صورت صد در صد تامین می‌کند برسیم. به همین دلیل هم مرز خسروی بسته شده است تا این ترتیبات امنیتی جدید ایجاد شود.

عراقچی در خصوص برگزاری اجلاس ژنو 2 و حضور ایران گفت: در اجلاس ژنو 2 پیش از آنکه بحث دعوت ایران مطرح باشد بحث های دیگری مطرح است، هنوز معارضه و گروه های مخالف در این باره که خودشان چطور حضور پیدا کنند به جمع نرسیده اند و کشورهای دیگر که خود را صاحب نفوذ می دانند نیز هنوز به جممع بندی نرسیده اند.

وی افزود: رایزنی بین کشورهای مختلف از جمله روسیه و آمریکا و دبیرکل سازمان ملل ادامه دارد و ما از تلاش های روسیه در این باره حمایت می کنیم و امیدواریم همه حکومت ها به این نتیجه برسند که اجلاس ژنو باید با یک راهکار سیاسی که منجر به تحقق خواسته همه گروه های مختلف در سوریه شود به نتیجه برسد. لازمه این اجلاس فراگیر بودن آن است.

برای ایرانیان زندانی در ترکیه درخواست دسترسی کنسولی کرده ایم

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در خصوص تحولات ترکیه و اخباری مبنی بر دستگیری سه ایرانی در حوادث این کشور گفت: تحولات ترکیه را از نزدیک دنبال می کنیم، البته این موضوع را مساله داخلی ترکیه داخلی می دانیم و امیدواریم با درایت رهبران ترکیه و خونسردی همه طرف ها شاهد حل و فصل آرام این بحران باشیم.

وی افزود: ترکیه بحران های دیگری مانند این را قبلاً تجربه کرده و موفق شدند که با آرامش خارج شوند. ترکیه همسایه و دوست ما است و امنیت در همه مرزهای همسایه خواست جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم موضوع ترکیه نیز به جمع بندی مشخصی برسد و وفاق ملی در این کشور ایجاد شود.

عراقچی ادامه داد: اخباری درباره دستگیری سه نفر ایرانی در تحولات ترکیه به گوش ما نیز رسیده است، البته تعداد خارجی هایی که دستگیر شده اند رقم بسیار بیشتری است اما زمانی که خبر دستگیری نفر اول رسید در این باره اقدام کردیم و درخواست دسترسی کنسولی دادیم که پس از چند ساعت بازجویی این فرد آزاد شد.

وی ادامه داد: درباره دو نفر دیگر که وزارت کشور ترکیه ادعا کرده ایرانی هستند نیز درخواست دسترسی کنسولی کردیم که در ابتدا ببینیم این افراد ایرانی هستند، ما قطعاً از حقوق این اشخاص به عنوان ایرانی حمایت می کنیم اما این به مفهوم دخالت ایران در موضوع ترکیه نیست و این مساله را صراحتاً تکذیب می کنیم.

وزارت خارجه قصد ورود به ادعاهای کاندیداها در مورد سیاست خارجی را ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص مناظرات انتخاباتی و انتقادات کاندیداها از سیاست خارجی در دولت یازدهم گفت: وزارت امور خارجه اصلاً قصد ورود به این صحبت ها و پاسخگویی درباره ادعاهایی که در مورد سیاست خارجی شده را ندارد، فرصت برای پاسخگویی زیاد است و ما اکنون می خواهیم که آرامش را حفظ کنیم که شور و نشاط انتخاباتی برای حماسه روز جمعه ایجاد شود.

کانادا باید پاسخگوی افکار عمومی و جامعه ایرانی مقیم کانادا باشد

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات اخیر کانادا و اظهارات مقامات کانادایی بر علیه ایران و همچنین جلوگیری از برگزاری انتخابات در این کشور گفت: مدتی است که اظهارات مختلفی از مقامات کانادایی می شنویم که غیرمنطقی، سخیف و بسیار پیش پا افتاده است.

عراقچی افزود: آنها عباراتی را به کار می برند که در شان نخست وزیر و وزرای کانادا نیست و ما فکر می کنیم دولت کانادا اسیر یک اقدام نسنجیده و احساسی شده است که بیش از یک سال پیش با قطع روابط دو کشور و بستن سفارتخانه ها انجام داده اند. آن موقع شاید آنها فکر می کردند که با این کار باعث قطع زنجیره روابط با ایران شوند.

وی تاکید کرد: دولت کانادا باید اکنون پاسخگوی افکار عمومی به ویژه جامعه ایرانی در کانادا باشد که با این اقدام باعث شده بسیاری از نیازهای جامعه ایرانی کانادا که جمعیت زیادی هم هستند تامین نشود، ما به عنوان وزارت خارجه تلاش کردیم از مسیرهای دیگر نمایندگی های مان مشکلات آنها را کاهش دهیم ولی واقعیت این است که در اثر تصمیم اشتباه دولت کانادا جمع کثیری از ایرانیان دچار مشکل شده اند و دولت کانادا می خواهد به جای پاسخگویی با اقدامات اخیر رفتار خود را توجیه کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این که مقامات کانادا خودشان را در حد گروه های معاند ایرانی پایین بیاورند عجیب است تناقضاتی در رفتار آنها وجود دارد. بستن سفارت کانادا و محروم کردن ایرانیان از حق شرکت در انتخابات است، زمانی که سفارتخانه نداریم نمی توانیم رای گیری کنیم و به دلیل تصمیم کانادا بر قطع روابط دو کشور قادر به ایجاد شعبه اخذ رای در کانادا نیستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره دخالت قدرت های بزرگ در تصمیم گیری های آژانس گفت: در خصوص آژانس بین المللی انرژی اتمی همیشه قدرت های بزرگ به ویژه قدرت های غربی سعی در تاثیرگذاری بر عملکرد آژانس داشته اند که این موضوع را در جای جای گزارشات مختلف آژانس شاهد هستیم. در خصوص گزارش های بین المللی و شخص آمانو درخواست داریم که آژانس به وظایف خود بپردازد و در تعهدات و معاهدات بین المللی حقوق جمهوری اسلامی ایران را به رسمت بشناسد.

دخالتی در مسائل داخلی مصر نمی کنیم

عراقچی همچنین در خصوص تحولات مصر در برخی اعتراض ها نسبت به محمد مرسی گفت: در خصوص مصر ما به هر حال دخالتی در مسایل داخلی این کشور نمی کنیم، جامعه مصر در حال تجربه جدیدی از دموکراسی است و پس از سال ها دیکتاتوری مورد حمایت آمریکا و کشورهای غربی تمرین مردم سالاری آسان نیست. باید به گروه های مختلف مصر فرصت داده شود و آنها می توانند از تجربیات جمهوری اسلامی که پرچمدار بیداری اسلامی و تغییرات سیاسی در منطقه است استفاده کنند و ما آمادگی داریم که تجربیات خود را در اختیار کشورها قرار دهیم ، وحدت ملی مصر مورد خواست همه ما است.

مطالب در خصوص پیشنهادات 1+5 جدید نیست

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه مذاکره کننده آمریکا در 1+5 گفته است ایران می تواند کاری کند که تحریم ها آنی برداشته شود اما به شرط پذیرش برخی از نکات مورد نظر غرب، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره آماده مذاکرات سازنده و متعادل بدون پیش شرط های غیرمنطقی با 1+5 بوده و ما د ر عمل نشان دادیم هیچگاه جمهوری اسلامی ایران میز مذاکره را ترک نکرده و همواره آماده بوده برای سوء تفاهم ه و حق هسته ای ایران مذاکره کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: هر مذاکره ای باید چارچوب منطقی داشته باشد و در مسیر منطقی حرکت کند، هر گاه 1+5 آمادگی حرکت در این مسیر را داشته باشد، ایران قصور نمی کند، ایران عضو ان پی تی است و هیچ چیزی فراتر نمی خواهد. اگر آمادگی طرف ها باشد که به حقوق هسته ای ایران احترام بگذارند همان طور که رهبری فرمودند در صورت شناسایی حقوق ایران راه حل نزدیک است.

وی همچنین درباره متن پیشنهادی 1+5 به ایران که اخیراً در رسانه ها منتشر شده است بیان کرد: مطالب در خصوص پیشنهادات 1+5 جدید نیست، پیش از این نیز پس از آلماتی 1 و 2 چنین مطالبی در رسانه ها منتشر شده بود و برای رسیدن به نتیجه مطلوب در مذاکرات هسته ای باید نگاه جدی و سازنده از هر دو طرف را شاهد باشیم. در مورد مطالب منتشر شده فعلاً در مقامی نیستم که تکذیب یا تایید کنم.

مقامات آذربایجان باید تلاش بیشتری برا ی جلوگیری حرکات قوم گرایانه انجام دهند

عراقچی در خصوص اقدامات ضد ایرانی در آذربایجان گفت: در خصوص تحرکات قوم گرایانه که بعضاً در جمهوری آذربایجان و خارج از آذربایجان توسط کشورهای اروپایی و عوامل قوم گرا انجام شده آن چه از مقامات آذربایجان شنیده ایم این است که آنها این اقدامات را رد می کنند و دولت آذربایجان خود را از این تحرکات جدا کرده و آن را به ضرر و ثبات دو کشور می دانند.

وی افزود: این اعتقاد در بین مقامات آذربایجان وجود دارد و آن را به ما منتقل کردند و ما نیز دوست داریم باور کنیم که در این صورت باید تلاش بیشتری کنند که از اقداماتی که جلوی ثبات را می گیرد جلوگیری کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تعطیلی کلینیک درمانی هلال احمر در باکو اظهار داشت: اخباری در خصوص تعطیلی نهادهای ایرانی در آذربایجان وجود دارد که مربوط به کمیته امداد ایران در آذربایجان است و مقامات آذربایجان اعتقاد دارند به دلیل رشد و پیشرفت در مسایل رفاهی و اقتصادی در آذربایجان دیگر نیاز چندانی به خیریه خارجی ندارند. ما در حال رایزنی با دولت آذربایجان هستیم که ترتیبات جدیدی برای حضور کمیته امداد پیدا کنیم.

وی درباره سفر امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه به روسیه گفت: آقای امیر عبداللهیان در ادامه رایزنی هایی که با مقامات روسیه در خصوص سوریه داشته ایم سفری را به مسکو انجام دادند و مشورت های فشرده بین ایران و روسیه در خصوص سوریه یک امر جاری و مستمر است که وجود دارد و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

دعوت از علمای افغانستان فارغ از وابستگی جناحی آنها به طالبان بوده است

عراقچی در این باره که طالبان دیدار هیات طالبانی از ایران را تایید کرده است گفت: برخی از علمای افغانستان در اجلاس بیداری علمای اسلامی ونیز در جریان مراسم سالگرد امام راحل(ره) به ایران آمدند و در دو مراسم شرکت کردند، دعوت از آنها فارغ از وابستگی جناحی آنها بوده و اگر برخی به طالبان وابستگی داشتند ملاک دعوت این نبوده است. ما مذاکره با گروه های افراطی در افغانستان و هر کجای دنیا را قبول نداریم.

وی در پاسخ به سوال دیگری در این باره که آمریکا از شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توئیتر برای جاسوسی اتباع ایرانی استفاده می کند گفت: این چیز جدید نیست، تلاش های خصمانه آمریکا برای مردم ایران و همه کشورها و حتی مردم خودشان شناخته شده است و حتی اعتراض مردم و اندیشمندان آمریکا را نیز در آورده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه ما همواره این اقدامات را محکوم کرده یام اظهار داشت: این اقدامات خلاف ارزش های دموکراسی است که خود به آن معتقد هستند. آن چه اذعان دارد این است که شبکه های اجتماعی قبل از اینکه ابزاری برای گروه های مختلف اجتماعی باشد ابزاری برای جاسوسی و اعمال نفوذ آمریکا است.

وی در خصوص توافق در پرونده آمیا و همچنین اظهارات اخیر دادستان پرونده آمیا گفت: ما برای این اظهارات ارزش چندانی قائل نیستیم، ایشان همان کسی هستند که قاضی فاسد پرونده بودند، مهم این است که توافق صورت گرفته و مراحل قانونی خود را طی کرده امیدواریم که با توافق این مساله حل شود، ما برای اظهارات این چنینی ارزشی قائل نیستیم.

صحت و سقم حمایت سفرا از کاندیداهای ریاست جمهوری هنوز مشخص نیست

عراقچی در خصوص اخباری مبنی بر حمایت های برخی از سفرا و دیپلمات های ایرانی از برخی کاندیداها بیان کرد: در خصوص خبری که مشهور به امضای بیانیه است و از طریق سایت ها و رسانه ها مطرح شده درباره صحبت و سقم آن اطلاع دقیقی نداریم و در حال پیگیری هستیم ولی آن چه مسلم است فعالیت سیاسی بر اساس اساسنامه برای کارمندان وزارت امور خارجه ممنوع است و ما از همکاران وزارت خارجه خواسته ایم به ویژه در ایام حاضر از حضور در ستادهای تبلیغاتی خودداری کنند و تاکنون نیز در این باره اخباری به اطلاع ما نرسیده است.

وی در خصوص دیدار رئیس جمهور چین با مقامات آمریکایی نیز گفت: چین یک قدرت بزرگ جهانی است و روابط گسترده ای با کشورهای دنیا به ویژه آمریکا دارد و در عرصه های مختلف به ویژه اقتصادی و برخی رقابت های سیاسی با آمریکا در ارتباط است. ما دیدار رهبران کشورها را یک روابط عادی می دانیم، مهم این است که روابط ایران و چین رو به رشد است و ما هم از بعد اقتصادی و هم سیاسی نزدیک هستیم.

هیچ نکته ای باعث نگرانی از راکتور اراک باشد از نظر ما وجود ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص اظهاراتی درباره نیروگاه اراک در نشست اخیر آژانس بیان کرد: موضوع راکتور تحقیقاتی 40 مگاواتی اراک یک مساله پیچیده و مخفی نیست و در مورد آن اطلاعات کامل به مردم و آژانس داده شده است. راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک جایگزین راکتور تحقیقاتی تهران خواهد شد چرا که با توجه به گذشت زمان زیاد از راکتور تهران و این که این راکتور داروهای سرطانی برای یک میلیون نفر را تامین می کند نیاز به جایگزین داشته که راکتور اراک در آینده نزدیک این وظیفه را به عهده می گیرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به طور دقیق و کامل به همه تعهدات پادمانی خود پایبند است و هر آن چه براساس ان پی تی و پادمان باید انجام می دادیم را انجام داده ایم، راکتور آب سنگین اراک تحت نظارت های مستمر آژانس قرار دارد و هیچ نکته ای که باعث نگرانی از این راکتور باشد از نظر ما وجود ندارد. اینکه مطرح شده در برخی از سایت ها این مساله ممکن است در 1+5 در دستور کار قرار گیرد را نشنیده ایم.

عراقچی در پایان اظهار امیدواری کرد: روز جمعه شاهد حماسه سیاسی ملت ایران پای صندوق های رای باشیم.