95 میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی لرستان وارد شد

اسحاق طاهری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته 95 میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی استان لرستاان وارد شده است.

وی دلیل این میزان خسارت به بخش کشاورزی لرستان را ریزگردها و خشکسالی عنوان کرد و افزود: بیشترین میزان خسارت به کشاورزی شهرستانهای کوهدشت، پلدختر و جنوب شهر خرم آباد بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین میزان خسارات وارد شده به کشاورزی لرستان طی سال 90 را بیش از 340 میلیارد تومان عنوان کرد.

طاهری مقدم همچنین از وارد شدن خسارت به اراضی جنگلی استان اشاره کرد و گفت: بر اثر بروز بیماری زوال بلوط نیز 251 هزار هکتار از اراضی جنگلی لرستان دچار خسارت شد.

