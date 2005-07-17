مسئولان حكم دادگاه بيماران هموفيلي را اجرا كنند//منتظر اجراي دستور خاتمي به سازمان مديريت هستيم

احمد قويدل در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: متاسفانه عليرغم صدور حكم بيماران هموفيلي كه شامل پرداخت ضرر و زيان بيماران، پرداخت هزينه هاي لازم براي تامين درمان و داروهاي بيماران آلوده به ايدز و هپاتيت و عذر خواهي رسمي و كتبي از تك تك بيماران و انتشار آن در رسانه ها مي شود، هنوز هيچ گونه اقدام اجرايي صورت نگرفته است.

وي اظهار داشت: واحد اجراي احكام مجتمع قضايي صدر كه مسوول اجراي اين حكم است اگرچه نامه ها و ابلاغيه ضروري را به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون اعلام كرده اما تا كنون قادر به اجراي حكم مذكور نشده است.

قويدل گفت: كانون هموفيلي ايران در مورد بخش نخست اجراي حكم كه وزارت بهداشت در نامه به اجراي احكام دادگستري پرداخت آن را به سال آينده موكول كرده بود، طي نامه اي به رييس جمهور تقاضاي رسيدگي فوري و اقدام اجرايي كرد و حتي قرار بود تحصني در 21 تيرماه برگزار شود اما با دستور آقاي خاتمي به معاون اول خود و اطلاع اين موضوع به سازمان مديرت و برنامه ريزي كشور، اين تحصن لغو شد. هم اكنون كانون هموفيلي ايران در انتظار نظر كارشناسي اين سازمان و دستور آقاي عارف است.

وي با بيان اينكه در خصوص دو قسمت ديگر حكم كه جنبه مالي ندارد اين كانون اعتراض خود را به قائم مقام دادگستري استان تهران انتقال داده و با توجه به درخطر بودن سلامتي و جان يبماران تقاضاي هر چه سريعتر اجراي قسمت دوم احكم را دارد، گفت: بعد معنوي حكم مذكور كه شامل عذرخواهي از بيماران است و بودجه اي نياز ندارد كاملا معطل مانده كه اصلا توجيه قانوني ندارد.

قويدل ادامه داد: با صدور دستور جديدي كه ديروز توسط قائم مقام دادگستري استان تهران خطاب به رييس مجتمع قضايي صدر با قيد صريح " بيش از اين موجب تاخير اجراي حكم نشوند" اين انتظار وجود دارد كه طي هفته جاري و آينده شاهد اقدامات عملي درباره اجراي حكم مذكور صورت گيرد.

وي تصريح كرد: كانون هموفيلي ايران به شدت نگران سلامتي بيش از 48 نفر مشمولان حكم دادگاه است كه نيازهاي درماني جدي و اساسي دارند.