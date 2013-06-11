آغاز جشن سینمایی لس آنجلس با فیلمی از آلمادوار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، این جشنواره با نمایش فیلم نت فاکسون و جیم راش با عنوان "راه، راه بازگشت" به کار خود خاتمه می‌دهد.

در این بین شماری از برجسته‌ترین آثار سینمایی به نمایش در می‌آید. این در حالی است که دیوید او راسل به عنوان کارگردان میهمان امسال حضوری ویژه در این جشنواره دارد. تمرکز ویژه امسال این جشنواره بر موضوع تدوینگران زن سینما است.

امسال دومین سال حضور استفانی الین در مقام کارگردان این جشنواره است و او می‌گوید این جشنواره قصد دارد هر سال به نوعی از مشارکت زنان در سینما تجلیل کند و به همین دلیل امسال به زنان تدوینگر پرداخته شده است.

آهنگسازان، فیلمبرداران، طراحان لباس از دیگر گروه‌های مهمی هستند که زنان شاغل در آن در سال‌های بعد تجلیل می شوند.

در این رویداد 11 روزه بر طراحی لباس هم توجه خاصی است و سوفی دراکوف طراح در این زمینه حضور ویژه خواهد داشت. نمایشگاهی از آثار آلکس پراگر و نمایشی از "سرگیچه" آلفرد هیچکاک با بررسی نقش لباس در آن به همین منظور تدارک دیده شده است.

در جشنواره امسال دیوید او راسل با دریافت جایزه روح مستقل تقدیر و نمایش ویژه‌ای از فیلم "سه پادشاه" با بحث و بررسی درباره دوره کاری او نیز برگزار می‌شود.

جوایز سینمایی جشنواره فیلم لس آنجلس شامل بهترین فیلم، بهترین فیلم مستند، بهترین بازی در فیلم سینمایی، بهترین فیلم کوتاه داستانی، بهترین فیلم کوتاه مستند، بهترین فیلم انیمیشن، جایزه منتخب تماشاگران برای بهترین فیلم، بهترین فیلم مستند و بهترین فیلم بین المللی، بهترین موزیک ویدئو و بهترین فیلم کوتاه است.

جشنواره فیلم لس آنجلس از 13 تا 23 ژوئن (پنج شنبه 23 خرداد تا یکشنبه 2 تیر) برگزار می‌شود.