تکذیب جانبداری سپاه از نامزد خاص در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه ثارالله کرمان با صدور بیانه ای که نسخه ای از آن به دفتر خبرگزاری مهر کرمان ارسال شده است، جانبداری سپاه از نامزد خاص در انتخابات را رد کرد.

در این بیانه چنین آمده است: در آستانه حماسه بزرگ سیاسی 24 خرداد و به دنبال انتشار شایعاتی مبنی بر جانبداری سپاه از نامزد خاص بدینوسیله با رد و تکذیب هرگونه شایعه نسبت به این نهاد انقلابی و مقدس و با تاسی از منویات فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه‌ای با دعوت تمام آحاد مردم متدین شهیدپرور و ولایت‌پرور استان کرمان به خلق حماسه سیاسی اعلام می‌داریم.

در ادامه این بیانیه آمده است: رزمندگان سپاه ثارالله استان کرمان به حسب تکلیف همدوش و همراه با امت حزب‌الله در این حماسه ماندگار حضوری پرشور و گسترده خواهند داشت.