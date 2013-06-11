72 درصد واحدهای صنعتی خراسان رضوي تحت پوشش تصفیه خانه فاضلاب قرار دارند

به گزارش خبرگزاري مهر، علي سليماني اظهار كرد: در خراسان رضوي 7 شهرک صنعتی دارای تصفیه خانه فاضلاب است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي افزود: يك تصفيه خانه در دست ساخت، دو تصفیه خانه كه در حال ارتقاو احداث مدول هاي توسعه اي و طراحی يك تصفیه خانه دیگر در حال انجام است.

سليماني با اشاره به اینکه در حال حاضر شبکه فاضلاب 9 شهرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری رسیده است، گفت: تاکنون ارزیابی زیست محیطی 5 شهرک و ناحیه صنعتی نیز انجام شده است.

وي برنامه های سال جدید را بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهرك صنعتي كاويان و مدول توسعه و ارتقاء تصفیه خانه شهرک صنعتی قوچان عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي دیگر طرحهای عمرانی سال جدید را احداث 55 هکتار فضای سبز و اخذ ارزیابی زیست محیطی شهرك صنعتي مشهد 5 و اجراي خط برگشت پساب و آبياري قطره اي در 6 شهرك صنعتي عنوان كرد.

سليماني اظهار كرد: با بهره برداري از طرح هاي جديد تصفيه خانه درصد واحدهاي صنعتي بهره برداري رسيده تحت پوشش تصفيه خانه در استان به 78.7 درصد مي رسد.