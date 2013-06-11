شرکتهای دانش بنیان اشتغال و تولید را به همراه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق عابدین ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح اولین پردیس شرکتهای دانش بنیان در جمع خبرنگاران گفت: از سال 90 بحث افزایش فعالیت نخبگان را در استان فارس پیگیری کردیم که در این راستا طی توافقنامه ای قرار بر این شده که وزارت دفاع دو میلیارد تومان واستانداری فارس 600 میلیون تومان به شرکتهای دانش بنیان کمک کنند.

وی تاکید کرد: این کمک برای راه اندازی تاسیس پردیس شرکتهای دانش بنیان و حمایت از پرژه های و طرحها بوده است که خوشبختانه برخی از موافقتنامه اجرایی شده است.

استاندار فارس افزود: حدود 800 نخبه در استان فارس فعالیت می کنند که در این راستا توافقنامه های مختلفی با وزارت دفاع بسته شده که پس از تایید و طی کردن مرحله تجاری سازی به سمت استفاده از همکاری صنایع مربوط حرکت می کنیم.

صادق عابدین تاکید کرد: به طور حتم با افزایش کمک به شرکتهای دانش بنیان و حمایت از نخبگان می توانیم شاهد توسعه اشتغال و تولید درآمدهای پایدار در استان فارس باشیم.

مردم با شور و شوق در انتخابات شرکت کنند

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا گفت: انتظار ما دراولویت همه ملت ایران خلق حماسه سیاسی و حضور پرشور و با شعور در انتخابات است.

وی تاکید کرد: مصادیق انتخاب اصلح از جانب مقام معظم رهبری مشخص شده و همگان باید آن را رعایت کنند.

وی در خصوص تخلفات انتخاباتی در استان فارس نیز گفت: به تمامی فرمانداران ابلاغ کرده ایم که مهر قانون را به طور کامل در استان اجرا کنند البته عده ای تلاش می کنند که برای پر رنگ تر شدن فضای انتخابات برخی از بایدها را کمرنگ کنند اما مهمترین بحث در اجرایی شدن در انتخابات توجه به قانون و اجرایی کردن کامل آن است.

صادق عابدین افزود: برخی از تبلیغات با عناوین غیر قانونی انجام شده که به طور حتم مراجع مربوطه با تبلیغ کننده و رسانه مورد نظر برخورد می کرد.