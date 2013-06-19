مهران احمدی بازیگر سینما و تلویزیون که به تازگی به پروژه تلفیقی "بی انتخاب" پیوسته است درباره حضورش در این نمایش چندگانه به خبرنگار مهر گفت: قرار است در نمایش "بی انتخاب" به کارگردانی و رهبری امیر کنجانی به ایفای نقش بپردازم. قرار است یک پرفورمنس‌آرت توسط فردی که تحصیلاتش در این رشته است در پردیس سینمایی ملت اجرا شود که حضور در این اثر برای خود من به شخصه تجربه‌ای بسیار منحصر بفرد و جالب است و به همین دلیل قبول کردم که در آن حضور داشته باشم.

وی درباره حضور کم‌رنگش در عرصه تئاتر عنوان کرد: چون تئاتر خوبی در طول این مدت به من پیشنهاد نشده است در چند سال گذشته تئاتر کار نکرده‌ام. البته نمایشی را مدتی قبل تمرین کردیم که توقیف شد.

احمدی با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی که بازیگران تئاتر را ناگزیر از حضور در سینما و تلویزیون می‌کند، بیان کرد: همانطور که می‌دانید تئاتر جای دل است و جای کاسبی نیست بنابراین با سیب زمینی کیلویی سه هزار تومان نمی‌توان تئاتر کار کرد و جذب تلویزیون و سینما نشد. اما در این آشفته بازار سینما و تلویزیون که خبرهای خوبی به ما نمی رسد تئاتری که برای من جنبه تجربه‌گرایی دارد و حس می‌کنم در آن به چیزهای جدیدی می‌رسم غنیمت به حساب می آید. خیلی از بازیگران خوب و مطرح هم قرار است در این کار به ایفای نقش بپردازند.

بازیگر "هیچ" درباره نحوه تمرین‌های این نمایش گفت: فعلا همه بازیگران تنها و تک تک تمرین می‌کنند که این مسئله نیز یکی از نکات مثبت این اثر نمایشی است. همه چیز به صورت کارگاهی در حال شکل گرفتن است. کلا اساس پرفورمنس بر اساس خلاقیت لحظه ای و مواجهه با لحظه و "آن" بازیگر است. در این نمایش هم همه چیز در لحظه برای ما شکل می گیرد و من نیز ارتباطی کاملا دو طرفه با کنجانی برقرار کرده ام. من پیش از این هیچ تجربه ای در پرفورمنس نداشتم اما با اعتمادی که به کارگردان دارم قرار است در صحنه هم ارتباط دوطرفه ای با مخاطب برقرار شود و این مواجهه لحظه ای به وقوع بپیوندد.

احمدی متذکر شد: "بی انتخاب" یک آرت مدرن ویژه است به همین دلیل حضور در آن برای من جذابیت خاصی داشت. چون هیچ ذهنیتی از چنین نمایش هایی ندارم برایم ترسناک که نه، اما هیجان‌انگیز و کنجکاوکننده است. یک ارکستر 30 نفره نیز در اجرای این اثر قرار است ما را همراهی کنند.

بازیگر سریال "مهرآباد"در پایان یادآور شد: این نمایش بیشتر از همه معضلات اجتماعی را پیگیری می‌کند. امیدوارم اجرای جذابی را با مشارکت تماشاگران تجربه کنیم و این نمایش بتواند بدون مشکل خاصی به اجرای عمومی برسد. هنرمندان شناخته شده ای از جمله ویشکا آسایش، باران کوثری، هومن سیدی و... در این پروژه به عنوان بازیگر حضور دارند.

اجرای این اثر نمایشی از هفته اول تیرماه به مدت دو ماه در سالن مثبت 2 پردیس سینمایی ملت آغاز خواهد شد. این اجرا که تجربه‌ای بین تئاتر مفهومی و پرفورمنس آرت و در واقع تلفیقی از هر دو است در مساحتی به اندازه 1350 متر مربع اجرا خواهد شد.

علاوه بر احمدی بازیگران دیگری چون صابر ابر، محسن رستگار، کاظم سیاحی، هومن سیدی، آزاده صمدی، ویشکا آسایش، نازگل نادریان و ... در این اجرا به ایفای نقش می پردازند. امیر کنجانی علاوه بر اجراگردانی، طراحی صحنه، طراحی صدا و آهنگسازی این اثر را نیز بر عهده دارد.