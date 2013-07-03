۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۱

گزارش روزانه بورس؛

767میلیون سهم در بورس تهران فروخته شد/ رشد دسته جمعی شاخص‌ها

با رشد 888 واحدی شاخص کل در جریان معاملات امروز چهارشنبه بورس اوراق بهادار تهران، بیش از 767 میلیون سهم نیز به فروش رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز چهارشنبه بازار سهام تعداد 767 میلیون و 706 هزار سهم به ارزش دو هزار و 896 میلیارد و 496 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد. معاملات امروز بازار سهام در 65 هزار و 45 دفعه انجام شد و ارزش بازار سهام به دو هزار و 492 میلیارد تومان رسید.

در نتیجه معاملات امروز بازار سهام شاخص با 888 واحد رشد به 52 هزار و 735 واحد رسید.  بیشترین حجم و ارزش معاملات هم به بانک پاسارگاد اختصاص داشت به طوری که امروز 76 میلیون و 346 هزار سهم این شرکت به ارزش 162 میلیارد و 936 میلیون ریال خریداری شد.

شاخص صنعت هم با 666 واحد افزایش به 44 هزار و 759 واحد رسید. در عین حال، بازار اول با 832 واحد افزایش به 41 هزار و 362 واحد رسید. شاخص بازار دوم هم از 90 هزار و 254 واحد گذشت که نسبت به دیروز 567 واحد افزایش داشت.


 

 

