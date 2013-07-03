به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز چهارشنبه بازار سهام تعداد 767 میلیون و 706 هزار سهم به ارزش دو هزار و 896 میلیارد و 496 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد. معاملات امروز بازار سهام در 65 هزار و 45 دفعه انجام شد و ارزش بازار سهام به دو هزار و 492 میلیارد تومان رسید.

در نتیجه معاملات امروز بازار سهام شاخص با 888 واحد رشد به 52 هزار و 735 واحد رسید. بیشترین حجم و ارزش معاملات هم به بانک پاسارگاد اختصاص داشت به طوری که امروز 76 میلیون و 346 هزار سهم این شرکت به ارزش 162 میلیارد و 936 میلیون ریال خریداری شد.

شاخص صنعت هم با 666 واحد افزایش به 44 هزار و 759 واحد رسید. در عین حال، بازار اول با 832 واحد افزایش به 41 هزار و 362 واحد رسید. شاخص بازار دوم هم از 90 هزار و 254 واحد گذشت که نسبت به دیروز 567 واحد افزایش داشت.



