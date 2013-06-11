کاهش مشارکت مردم در انتخابات مهمترین هدف دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری بعداز ظهر سهشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با قدردانی از تلاشگران عرصه انتخابات و با بیان اینکه نظامهایی که مبتنیبر آراء مردم است مردمسالار و استکبارستیز هستند افزود: قطعا نظام سلطه در اتاقهای فکر خود برای اینکه مردم حضور حماسی در انتخابات نداشته باشند و کسانی که انتخاب شوند استکبار ستیز نباشد برنامهریزی ویژهای کرده است.
وی تاکید کرد: جهان سلطه به سردمداری امریکا و کشورهای اقماری آنها با یک نگاه عادی به انتخابات ایران اسلامی نمینگرند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه ایران هیمنه جهان استکبار شکسته است تاکید کرد: با توجه به نقش مهم ایران در تاریخ که بعنوان الگو در استقلالطلبی و نظام مردمسالاری دینی و بیداری اسلامی به جهان معرفی شده قطعا استکبار برنامهریزی ویژهای برای مخدوش کردن انتخابات کرده است.
صفایی بوشهری هوشیاری و درایت و توجه به هدایتهای رهبری که تعیینکننده است یک ضرورت دانست و بیان کرد: باید در انتخابات روز جمعه 24 خرداد حضور حماسی خود را نشان دهیم چراکه شکست جهان سلطه، اقتدارو افتخار ایران اسلامی با نشان دادن خود در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی رقم میخورد.
وی انتخاب شخص اصلح با شاخصهای امام راحل و مقام معظم رهبری در انتخابات ریاست جمهوری را از مهمترین مرحله انتخابات ریاست جمهوری دانست و تصریح کرد: در این عرصه میتوان گفت انتخابات در ایران اسلامی سالمترین و آزادترین انتخابات در جهان است چرا که قرار گرفتن رسانه ملی در اختیار کاندیداها با سلائق و نظرات گوناگون نشان از سالم و آزاد بودن انتخابات در ایران اسلامی است.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر اضافه کرد: مردم وفادار روز جمعه با حضور گسترده خود در انتخابات حماسهای خلق خواهند کرد که جهان استکبار و ایادیش برای همیشه فکر توطئه و ترفند برای مردم در سر نپرورند.
