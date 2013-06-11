7000 دانش آموزش استثنایی در اصفهان تحصیل می کنند

کریم حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر هفت هزار دانش آموز استثنایی در استان مشغول به تحصیل است، اظهار داشت: این افراد در هفت گروه دانش آموزان کم توان ذهنی، ناشنوا و کم شنوا، نابینایان و کم بینا، اختلالات رفتاری ،اختلالات یادگیری ،معلولین جسمی و حرکتی و دانش آموزان چند معلولتی تقسیم می شوند.

حیدری ادامه داد: سال گذشته 75 نفر از دانش آموزان استثنایی استان موفق به قبولی در کنکور سراسری شدند.

وی گفت: در حال حاضر دانش آموزان کم توان ذهنی بیشترین و دانش آموزان ناشنوا و نابیناکمترین تعداد دانش آموزان استثنایی استان را تشکیل می دهد.

حیدری با اشاره به فعالیت 17 کلینیک اختلالات یادگیری در استان اصفهان اظهار داشت: دانش آموزانی که در یادگیری یک یا دو درس خاص دچار مشکل هستند می تواند با مراجعه به این کلینیک ها از خدمات مشاوره ای و راهنمایی آنها استفاده کنند.

رئیس اداره آموزش و پروش استثنایی استان اصفهان با تقدیر از فعالیت خیرین در ساخت مدارس برای دانش آموزان استثنایی گفت: تا کنون پنچ باب مدرسه توسط خیرین و کمک های دولتی برای دانش آموزان دارای معلولیت جسمی حرکتی در اصفهان ساخته و مورد بهره برداری قرارگرفته است.

حیدری گفت : در حال حاضر 1500 پرسنل در آموزش و پروش استثنایی استان اصفهان مشغول به کار است .

وی درخصوص فضای فیزیکی مدارس استثنایی استان اصفهان گفت: از نظر مساحت فضای فیزیکی مشکلی وجود ندارد اما برخی از مدارس به دلیل عمر زیاد فرسوده و نیازمند نوسازی هستند .

حیدری با اشاره به فعالیت 153 پایگاه سنجش سلامت نو آموزان در استان اصفهان گفت: نو آموزان در پایگاه های سنجش سلامت از نظر هوش، بینایی، شنوایی ،ستون فقرات ،توده بدنی و سایر موارد مورد معاینه قرار می گیرند پس لازم است تا خانواده ها برا ی انجام معاینه نو آموزان و گرفتن شناسنامه سلامت برای آنها تا پایان شهریور ماه اقدام کند .