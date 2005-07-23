منيژه آرمين : " رمان نويسان زن " قادرند از مردان سبقت بگيرند / " زنان بدون مردان " شهرنوش پارسي پور ، اثري كاملا فمينيستي است

اين نويسنده و منتقد ادبيات داستاني درگفت و گو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : من تقسيم بندي ادبيات به زنانه و مرانه را رد مي كنم به خاطر اين كه داستان يك " كل " منسجم است ، يعني كليتي است كه نگاه خاصي به انسان دارد و نمي شود به گونه ديگري به آن نگاه كرد .



منيژه آرمين با ذكرچند مثال در اين زمينه تصريح كرد : برخي از نويسندگان مرد ، درباره خانم ها نوشته اند وموفق هم بوده اند و همين طور برخي از نويسندگان زن ، درباره مردان نوشته اند و در اين زمينه هم موفق بوده اند ، پس نمي توان حكم كلي داد كه مردان ، فقط بايد درباره مردان بنويسند







من مردها را در ظلمي كه متوجه به زن هاست ، مقصر نمي دانم زيرا اعتقاد دارم مردها هم از يك ظلم تاريخي رنج مي برند وآنها هم قرباني افكار اشتباه غلط پيشينيان هستند ، تفكر غلط مردها از آنها غول هايي ساخته كه ضد ضربه هستند و چون در واقعيت اين گونه نيست ممكن در ايشان باعث رنجش شود .

نويسنده كتاب " شب وقلندر " در ادامه گفت : البته ديدگاه زنان و مردان متفاوت است ، در رمان نويسي زنان مي توانند از مردان موفق تر باشند به اين خاطر كه زنان به جزئيات توجه بيشتري دارند و اگر در داستان هاي زنان آن اشكالات تاريخي كه مرتب تكرار مي شود وجود نداشته باشد زنان در رمان نويسي موفق ترند .













وي درباه دلايل اين اعتقاد كه " زنان در رمان نويسي موفق تر از مردان هستند "، گفت : اگر امكانات رشد براي زنان وجود داشته باشد آنها مي توانند در رمان نويسي موفق تر باشند .















نويسنده كتاب " كسوف " در ادامه گفت : اهميتي ندارد كه يك داستان خوب را چه كسي نوشته باشد ، خوانندگان هم به اين مطلب خيلي توجه نمي كنند كه كه يك داستان را چه كسي نوشته است . وي درباره درونمايه آثاري كه توسط زنان نويسنده نوشته مي شود ، گفت : زنان در نگاه به زندگي چون به جزئيات بيشتر توجه مي كنند ، نگاه عميق تري دارند .







آرمين درباره طرح مطالبات زنانه در ادبيات گفت : ادبيات " آينه " افكار جامعه است وقتي در يك جامعه نسبت به زنان ، كودكان يا ديگر اقشار ، بي عدالتي يا ناهنجاري وجود داشته باشد ، اين مسائل حتما در ادبيات هم منعكس مي شود و اصلا يك وظيفه و رسالت ادبيات طرح اين بي عدالتي ها است ، هدف ادبيات صرفا طرح مطالبت زنانه نيست ، ولي وقتي شاهد هستيم كه در جامعه به زنان ظلم مي شود به ناچار نوينسدگان اين مسائل را در آثارشان منعكس مي كنند .



وي درباره رويكردهاي فمنيستي در ادبيات داستاني گفت : من اين رويكردها را قبول ندارم و به نظر من اين ديدگاه ها ناشي از ضعف است . مثلا در كتاب " زنان بدون مردان " ( نوشته شهرنوش پارسي پور ) كه يك اثركاملا فمينيستي است ، نويسنده نتوانسته است به خوبي به طرح مسائل زنان بپردازد و نمونه هاي ديگر اين آثار هم موفق نبوده اند .



به گزارش مهر ، منيژه آرمين در ادامه افزود : رويكردهاي فمنيستي چه در ايران و چه در غرب موفق نبوده اند . من در غرب با فمينيست ها برخورد داشتم ومتوجه شدم كه آنها ديگاه هايي بسيارمنفي نسبت به جنس مرد دارند . طبعا اين نوع نگاه مي تواند تاثير منفي بسياري بر توليد آثار ادبي توسط فمينيست ها بگذارد .



وي خاطرنشان ساخت : من مردها را در ظلمي كه متوجه به زن هاست ، مقصر نمي دانم زيرا اعتقاد دارم مردها هم از يك ظلم تاريخي رنج مي برند وآنها هم قرباني افكار اشتباه غلط پيشينيان هستند .چنيني افكاري گاهي خود مردها را هم در تنگنا قرار مي دهد وهميشه اين نيست كه به زن ها ظلم مي شود ، تفكر غلط مردها از آنها غول هايي ساخته كه ضد ضربه هستند و چون در واقعيت اين گونه نيست ممكن در ايشان باعث رنجش شود .







وي با اشاره به " ويرجينيا وولف " ، نويسنده انگليسي گفت : رويكردهاي فمنيستي در ادبيات غرب چندان موفق نبوده است وبا نگاهي به زندگي وآثار وولف به عنوان يكي از سردمداران جريان ادبيات فمنيستي در غرب مي بينم كه اگرچه او نويسنده موفقي است اما تاثير اجتماعي زيادي از خود برجاي نگذاشت .







آرمين در پاسخ به اين سوال كه دليل استقبال از آثار وولف چيست ؟ ، گفت : آثار ويرجينيا وولف مخاطب بسياري دارد ، ولي مساله اين نيست كه اين كتابها خوانده مي شود يا نه ، مساله بر سر اين است كه اين آثار چه تاثيري بر روند مبارزات زنانه داشته است و بايد اين تاثير را بررسي كرد .