شيخ طادي به دنبال بازيگر علي يار مي گردد

پرويز شيخ طادي ضمن بيان اين خبر به خبرنگار سينمايي " مهر" گفت: فيلمنامه اي به نام"علي يار" نوشته ام كه قراراست به زودي كارساخت آن را شروع كنم.

وي افزود: تهيه كننده اين فيلم اردشيرايران نژاداست وتابه حال حضورسپيده گلچين به عنوان بازيگر ورحمان حقيقي به عنوان دستياراول وبرنامه ريزقطعي شده است .

اين كارگردان درادامه افزود:براي انتخاب بازيگرنقش اول مشغول تست گيري ازكودكان ده ساله هستيم ودنبال چهره اي خاص مي گرديم .

شيخ طادي خاطرنشان كرد: لوكيشن هاي فيلم درارتفاعات البرزاست وزمان فيلمبرداري را 40روز پيش بيني كرده ايم وتلاش كنيم فيلم را به جشنواره كودك ونوجوان اصفهان برسانيم .

وي درمورد موضوع فيلم گفت : "علي يار" يك اثردرحيطه كودك وژانرمعناگرا است ودرمورد يك كودك روستايي است كه براي زنده كردن يك مرده دنبال دم مسيحايي مي گردد.

قابل به ذكراست : ساخته قبلي پرويزشيخ طادي ، "پشت پرده مه " بود كه جايزه بهترين فيلم جشنواره كودك ونوجوان اصفهان را از آن خود كرد . اين فيلم همچنين سال گذشته در جشنواره فيلم فجربه نمايش درآمد .