برگزاری ترم تابستانی در 26 دانشگاه/ شهریه ترم تابستان گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، با رسیدن به دهه سوم خرداد92، برخی از دانشگاه‌ها با برگزاری ترم تابستان و ارایه واحد درسی سعی دارند محیط آموزشی را در طول تعطیلات زنده نگاه دارند.

اما آنچه که درباره ترم تابستان 92 قابل ذکر است افزایش شهریه این دوره نسبت به سال گذشته است.

امسال شهریه ترم تابستان در دانشگاه‌های مجری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه ای داشته است و هر دانشگاه‌ شهریه متفاوتی را برای دوره ترم تابستان ارایه کرده است. در بررسی شهریه ترم تابستان در برخی از دانشگاههای مادر در سال تحصیلی 91 و 92 این افزایش شهریه به خوبی قابل مشاهده است. شهریه ترم تابستان در برخی از دانشگاههای مادر درسال 91 به شرح زیراست:

شهریه ترم تابستان برخی از دانشگاههای مادر در سال 91

شماره دانشگاه شهریه ثابت به ریال شهریه متغییر دروس عمومی به ریال شهریه متغییر دروس تخصصی به ریال شهریه هر واحد پایه به ریال شهریه هر واحد عملی به ریال شهریه به ازای هر واحد نظری شهریه به ازای هر واحد درسی به ریال 1 گیلان 450000 110000 350000 - - - - 2 بیرجند 450000 120000 350000 160000 500000 - - 3 صنعتی اصفهان 700000 - - - 200000 - 4 ایلام 350000 240000 300000 - - - - 5 سیستان و بلوچستان 450000 120000 - 160000 - - - 6 دانشگاه شهید بهشتی 350000

دانشگاه ‌های گیلان، بیرجند، صنعتی اصفهان، ایلام، سیستان و بلوچستان دانشگاههایی هستند که هم سال گذشته ترم تابستانی برگزار کرده اند و هم در سال 92 اقدام به برگزاری ترم تابستانی کرده اند که با نگاهی اجمالی به شهریه این دوره در تابستان 92 افزایش شهریه ترم تابستانی مشخص است شهریه ترم تابستانی دانشگاههای مذکور در سال جاری بدین شرح است :

شهریه ترم تابستان برخی از دانشگاههای مادر در سال 92

شماره دانشگاه شهریه ثابت به ریال شهریه متغییر دروس عمومی به ریال شهریه دروس تخصصی به ریال شهریه هر واحد پایه به ریال شهریه هرواحد عملی به ریال شهریه به ازای هر واحد نظری شهریه به ازای هر واحد درسی به ریال 1 گیلان 600000 300000 350000 - 400000 - - 2 بیرجند 550000 145000 420000 480000 - - 3 صنعتی اصفهان 1200000 - - - - 250000 - 4 ایلام 700000 350000 300000 330000 - - 5 سیستان و بلوچستان 500000 120000 - 140000 - - - 6 دانشگاه شهید بهشتی - - - - - - 600000

دانشگاههایی که در تابستان 92 ترم تابستان برگزار می کنند

علاوه بر دانشگاههای مذکور ، دانشگاه کاشان، دانشگاه ارومیه، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشگاه وليعصر رفسنجان ،دانشگاه بناب دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، دانشگاه یزد،دانشگاه آيت الله العظمي بروجردی، دانشگاه اراك ،دانشگاه علوم پزشكي تهران،دانشگاه مراغه،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه ملایر، دانشگاه شاهرود، قم و امیرکبیر هم در تابستان 92 دوره ترم تابستانی برگزار می کنند.

دانشگاههایی که در تابستان 92 به صورت مجازی ترم تابستان برگزار می کنند

دانشگاههای صنعتی اصفهان، قم، صنعتی امیرکبیر، شاهرود، فردوسی مشهد و کاشان هم جزء دانشگاههایی هستند که به صورت مجازی دوره ترم تابستان 92 را برگزار می کنند.