حداقل یک کرسی شورا حق پرستاران است

محمد شریفی مقدم نامزد شورای چهارم شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: پرستاران، جدا از سایر اقشار و طبقات مختلف جامعه نیستند و می بایست به نقش ارزنده جامعه پرستاری در نظام سلامت کشور ویژه داشت.

عضو ائتلاف متخصصین ایران اسلامی با اشاره به جایگاه شورا به عنوان پارلمان شهری، تاکید کرد: اعضای شورا، نمایندگان طیف های مختلف مردم هستند و از این رو، جامعه پرستاری می بایست حداقل یک کرسی در شورا داشته باشد.

شریفی مقدم با اشاره به کارکرد غیرسیاسی شورای شهر، اظهارداشت: هر وقت که شورا وارد جریانات و فضاهای سیاسی شد، نتوانست در خدمات شهروندان باشد. لذا، باید افرادی وارد شورا شوند که دیدگاههای صرفا سیاسی نداشته و به قصد خدمت به شهر و وشهروندان آمده باشند.

وی، اولویت شورای چهارم را توجه به دغدغه های زیست محیطی دانست و گفت: ترافیک و آلودگی هوا، از جمله مشکلات و چالشهای پیش روی شهر تهران است که ارتباط مستقیم با افزایش بار بیماریهای قلبی، تنفسی و... دارد.

این نامزد شورای چهارم شهر تهران با اشاره به بروز مشکلات روحی و روانی ناشی از آلودگی هوا و ترافیک در پایتخت، افزود: به نظر می رسد، شورای چهارم برای حل این مشکلات، می بایست با دولت یازدهم در تعامل باشد تا بتوان بر مشکلات فائق آمد.

وی از تشکیل اتاق فکر برای نظرخواهی از دیدگاهها و مشکلات شهروندان به عنوان یک پیشنهاد یاد کرد و گفت: قطعا، مسائل و مشکلات شهروندان در محلات و مناطق مختلف 22 گانه یکسان نیست و نمی توان یک تصمیم واحد برای همه گرفت. از این رو، تشکیل اتاق فکر به شورا کمک می کند تا بهتر در جریان خواسته ها و نیازهای معقول و منطقی مردم قرار بگیرد و برای آنها راهکار ارائه دهد.