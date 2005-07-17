معامله 52 ميليارد ريال فولاد، آلومينيوم و مس در بورس فلزات تهران

به گزارش خبرگزاري مهر،در گروه فولاد در رينگ معاملاتي جداگانه مقدار 3 هزارو 360 تن انواع ميلگرد به ارزش 12 ميليارد و 847 ميليون ريال به صورت نقد و سلف دادو ستد شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 74 و 57/24 درصد از كل بازار را به خود اختصاص داده است.

بر اساس اين گزارش، در گروه محصولات مسي يك هزارو 160 تن از محصولات مسي در سه رينگ معاملاتي جداگانه به ارزش 39 ميليارد و 69 ميليون و 800 هزار ريال بصورت نقد معامله شد كه از نظر وزن و ارزش 55/25 و 73/74 درصد از كل بازار را به خود اختصاص داده است.

همچنين در گروه محصولات آلومينيوم 20 تن بيلت سايز 6 به ارزش 366 ميليون ريال معامله شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 45/0 و 7/0 درصد از كل بازار را به خود اختصاص داده است.

اين گزارش مي افزايد: در روز يكشنبه در گروه محصولات روي هيچ گونه عرضه اي صورت نگرفت.