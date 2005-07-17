اعضاي تيم فوتسال تام ايران خودرو پاداش مي گيرند

به گزارش خبرگزاري " مهر" ناصرشهسواري با بيان مطلب فوق افزود: نتايج درخشان تيم تام ايران خودرودرنيم فصل نخست ليگ برتر فوتسال ايران نشان داد كه اين تيم شايستگي ايستادن برسكوي قهرماني اين مسابقات را دارد.

وي اظهارداشت: درمراسم ويژه اي به مربيان وبازيكنان تيم تام ايران خودروجوايزنفيسي اهدا خواهد شد تا آنان با انگيزه مضاعفي دوربرگشت رقابتها را آغازكنند.

تمرينات آماده سازي تيم تام ايران خودرو ازروزشنبه درسالن اختصاصي اين تيم آغازشد. تام ايران خودرو كه نخستين حضورخود را درليگ برترفوتسال ايران تجربه مي كند، دردوررفت اين مسابقات با كسب 29 امتيازدرصدرجدول رده بندي ايستاد. اين تيم روز چهارشنبه هفته جاري درهفته چهاردهم اين پيكارها به مصاف تيم سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي مي رود.

گفتني است: ديداررفت دوتيم درتبريز، با نتيجه 2 بر2 به تساوي كشيده شد.