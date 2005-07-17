افتتاح 115 ايستگاه آتش نشاني تا پايان مديريت فعلي شهرداري تهران

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس محمد جواد محمدي زاده طي سخناني رسيدن به استاندارد جهاني از لحاظ تعداد ايستگاههاي آتش نشاني در تهران بزرگ را هدف نهايي شهرداري تهران دانست و افزود: با تمهيدات در نظر گرفته شده و نيز تخصيص بودجه لازم تلاش داريم تا پايان سال جاري تعداد ايستگاههاي آتش نشاني تهران را به 85 ايستگاه برسانيم.

وي در عين حال اظهار اميدواري نمود تا پايان دوره مديريت فعلي شهرداري تهران، تعداد ايستگاههاي آتش نشاني به 115 ايستگاه برسد تا بتوان به ازاي هر 70 هزار نفر يك ايستگاه داشت كه اين مطابق با استانداردهاي جهاني است.

براساس اين ايستگاه 61 آتش نشاني حدود 4 ميليارد ريال هزينه شده كه بايد به اين رقم، برآورد ارزش زمين و تجهيزات و امكانات مربوطه را نيز افزود.

گفتني است ، ايستگاه 61 آتش نشاني در محدوده شهرداري منطقه يك و در خيابان پاسداران ، سه راه اقدسيه ، خيابان موحد دانش و اقدسيه واقع شده است.