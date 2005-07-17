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۲۶ تیر ۱۳۸۴، ۱۸:۲۵

رئيس ديوان وقف اهل سنت عراق:

عرب هاي سني در همه پرسي قانون اساسي و انتخابات عراق با قدرت شركت مي كنند

يكي از چهره هاي برجسته اهل سنت عراق تاكيد كرد كه عرب هاي سني به صورت فعال در همه پرسي مربوط به تدوين قانون اساسي دايمي و انتخابات پايان سال جاري شركت خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري خاورميانه، رئيس ديوان وقف اهل سنت عراق با وجود اينكه درحال حاضر دولت منتخب برخاسته از انتخابات آزاد و عادلانه اخير در اين كشور به رياست ابراهيم جعفري روي كار است در كمال تعجب ابراز عقيده كرد خشونت ها با تشكيل دولت منتخب و عادلانه پايان خواهد يافت.

عدنان الدليمي رئيس ديوان اوقاف اهل تسنن عراق و سخنگوي رسمي كنگره اهل تسنن ابراز عقيده كرد كه خشونت در كشور با تشكيل دولت منتخب مبتني بر قانون و دستگاه قضايي و فارغ از شعارها و اقدامات طائفه اي و كنار گذاشتن سهميه بندي طائفه اي به پايان خواهد رسيد.

الدليمي درعين حال تاكيد كرد: عرب هاي سني در همه پرسي مربوط به قانون اساسي و انتخابات پارلماني پايان سال جاري ميلادي شركت خواهند كرد.

وي مدعي شد : اهل سنت بخش مهمي از عراق هستند و هر كس كه ادعا مي كند آنها اقليت عراق هستند هنگام باز شدن صندوق هاي اخذ راي نااميد خواهد شد البته به شرطي كه انتخابات آزاد و سالم برگزار شود.

الدليمي گفت : عرب هاي سني مي خواهند نقش فعالي در ساخت عراق داشته باشند و به هيچ جرياني اجازه نخواهند داد كه آنها را از مراكز دولتي و تصميم گيري چه در تدوين قانون اساسي و يا مشاركت در انتخابات دور نگه دارند .

کد مطلب 207454

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