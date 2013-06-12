مطرح كردن مسائل تفرقه انگیز در شهرستان قروه مردود است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رسول شیخی زاده در همایش روحانیون و اعضای هیئت های مذهبی فعال شهرستان قروه با اشاره به نقش روشنگری روحانیون در برهه های گوناگون اظهار داشت: روحانیت در طول تاریخ انقلاب اسلامی و قبل از آن همواره، مشعل دار و پرچمدار همه حماسه ها بوده و هستند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی بر پایه رای مردم استوار و انتخابات قلب مردم سالاری است، افزود: ایجاد فضای آرامش در جامعه، ایجاد شور و نشاط انتخاباتی، خنثی کردن جنگ روانی دشمن و ایجاد وحدت از الزامات حماسه سیاسی است که روحانیت می توانند در آن نقش آفرینی کنند.

فرماندار قروه نقش راهبری و رهنمودهای روحانیت در مواجهه با چالش های مختلف در گذشته را بسیار ارزنده دانست و ادامه داد: اوج جلوداری و پیشگامی روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی شکل یافت.

شیخی زاده در ادامه با بیان اینکه دشمنان نظام دعوت به حضور در انتخابات، به معنای چالش بودن این دوره از انتخابات و مشارکت کم تعبیر می کنند، یادآور شد: این دعوت تنها برای افزایش مشارکت است و هیچ نگرانی خاصی از عدم حضور مردم در صحنه وجود ندارد.

وی مهمترین مولفه های خلق حماسه سیاسی را تامین آرامش، امنیت و ثبات، قانون مداری، عدالت محوری و حضور گسترده برشمرد و بیان کرد: تبلیغات و فضاسازی تبلیغی داوطلبان عضویت در شورای اسلامی، گامی در راستای شور و نشاط انتخاباتی است.

طرح آمارگیری نمونه ای فصلی ویژه نیروی کار در کردستان اجرا شد

مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری کردستان گفت: به منظور بررسی نحوه فعالیت نیروی کار استان در فصول مختلف سال طرح آمارگیری نمونه ای فصلی ویژه نیروی کار در کردستان اجرا شد.

اظهار داشت: این طرح در فصول مختلف سال به منظور شرایط فعالیت نیروی کار فعال و غیر فعال و به صورت نمونه ای در سطح شهرستان های تابعه استان به انجام می رسد.

وی افزود: در سال جاری نیز محله نخست طرح در فصل بهار با استفاده از بیش از 20 نفر آمارگیر و پرسشگر و به صورت پرسشنامه ای که با مراجعه به درب منازل به انجام رسید.

مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری کردستان به ویژگی های اجرایی این طرح اشاره کرد و ادامه داد: برای تهیه و تدوین پرسشنامه های جامع برای نخستین بار آمارگیران اطلاعات جمع آوری شده را مستقیما در همان محل در رایانه ثبت کرده و پس از اتمام مراحل مختلف اجرای طرح کلیه اطلاعات گردآوری شده طرح به صورت کامل ویرایش و جمع بندی شده است.

سالمی یادآور شد: در این طرح آمارگیران با مراجعه به بیش از هزار و 650 خانواده شرایط و نحوه اشتغال نیروی کار فعال و غیر فعال را بررسی کرده اند.

خانواده ها مواظب فرزندان خود در برابر دام اعتیاد باشند

فرمانده انتظامی شهرستان بانه گفت: خانواده ها مواظب فرزندان خود در برابر دام اعتیاد باشند.

سرهنگ محمد اکبری در کارگاه آموزشی مبارزه با آسیب های اجتماعی در باره شیوع و گسترش گرایش جوانان به اعتیاد هشدار داد و وظیفه و رسالت اصلی نیروی انتظامی را برقراری نظم و امنیت در جامعه و برخورد با جرائم و ناهنجاری های اجتماعی دانست.

وی افزود: متاسفانه جامعه کنونی ما را مواد مخدر تهدید می کند که خانواده ها باید متوجه این تهدید باشند و در این راستا رفتار و حرکات فرزندان خود را بدقت زیر نظر و کنترل داشته باشند.

فرمانده انتظامی بانه اکبری مواد مخدر را ام الجرایم در هر جامعه ای قلمداد کرد و ادامه داد: که خانواده ها می توانند، نقش مهمی در گرایش یا عدم گرایش فرزندانشان به این مواد خانمان سوز داشته باشند و با اندکی مراقبت و هوشیاری نگذارند فرزندان و نزدیکان آنها به این جرم گرایش داشته باشند چرا که خانواده ها، دزهای محکمی در برابر هر گونه تهدیدی که متوجه عزیزان آنها است، هستند و بدون همکاری خانواده ها ماموریت سنگین نیروی انتظامی قابل اجرا نیست.

اکبری برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی را در راستای آگاه سازی و آموزش تهدیداتی که متوجه خانواده ها است، در امر پیشگیری از ارتکاب جرائم و به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی بسار مفید دانست و یادآور شد: هزینه کردن وقت و سرمایه در امر پیشگیری بسیار آسان تر و کمتر از سرمایه گذاری در امر درمان و برخورد با جرم است.

وی نسبت به استفاده خانواده ها از ماهواره، اینترنت و فضای مجازی نیز هشدار داد و بیان کرد: دشمن امروز سنگرهای معنوی ملت را هدف قرار داده و ترویج استفاده از این ابزار در قالب جنگ نرم، یکی از اهداف و ابزارهای نظام سلطه برای براندازی نظام است، که خانواده ها در این مورد نیز باید توجه ویژه داشته باشند.