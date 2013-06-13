بودجه 17 هزار میلیاردی آموزش و پرورش/ راه اندازی 18 هزار پایگاه تابستانی

به گزارش خبرنگار مهر، تعیین شاخصهای رتبه بندی مدارس همانند تعیین رتبه بندی معلمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در حال حاضر برای اجرایی شدن محتویات سند تحول بنیادین قرار است شاخص های رتبه بندی مدارس نیز مشخص شود.

به گفته ابراهیم سحرخیز معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش رتبه بندی مدارس کشور پس از بررسی و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل اجرایی به خود می گیرد تا یک گام دیگر به اجرای سند تحول بنیادین نزدیک شویم. رتبه بندی مدارس دولتی منجر به ایجاد رقابت در میان مدارس هم برای ارتقای تحصیلی دانش آموز و هم کمک زیادی به تجهیز مدارس کشور در بخش های مختلف به ویژه هوشمندسازی مدارس می کند.

سحرخیز با بیان اینکه شاخصهای رتبه بندی مدارس باید به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد، تصریح کرد: شاخص های پیشنهادی از سوی آموزش و پرورش شامل شاخص های کمی، کیفی، پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش اموز به شورای عالی ارسال شده است و پس از تصویب می توان مدارس را رتبه بندی کرد.

توزيع همزمان كتابهاي درسي در تهران و شهرستانها

هرساله با آغاز فصل تابستان بسیاری از چاپخانه های وابسته به آموزش و پرورش کار خود را برای چاپ کتاب های درسی سال تحصیلی جدید آغاز می کنند. امسال مديركل دفتر چاپ و توزيع قول داده است تا کتاب های درسی تهران و شهرستان ها همزمان در مهر ماه منتشر شود.

سيد احمد حسيني گفته است:به رغم افزايش چشمگير قيمت كاغذ وملزومات چاپ و افزايش حقوق ومزاياي كارگران و كارمندان هيچ مشكلي براي چاپ و توزيع به موقع همه عناوين كتاب هاي درسي در سال تحصيلي آينده دانش آموزان وجود نخواهد داشت .

حسيني با اشاره به اين كه براي سال تحصيلي 93-92 ، 130 ميليون جلد كتاب درسي براي همه دوره هاي تحصيلي چاپ خواهد شد ، افزود : كار توزيع كتاب هاي درسي امسال در تهران و شهرستان ها ، همزمان از اول شهريور آغاز مي شود.

اصلاح ساختار بودجه ریزی و اجرای سند تحول بنیادین

کارشناسان آموزشی در آخرین روزهای باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری از هر فرصتی برای بیان دیدگاه های خود در اداره آموزش و پرورش در دولت بعدی استفاده می کنند. حسین احمدی از جمله این افراد است که خطاب به رئیس جمهور آینده خواهان اصلاح سیستم بودجه ریزی در آموزش و پرورش و همچنین اجرای صحیح سند تحول بنیادین است.

این کارشناس گفته است: با توجه به اهمیت آموزش در کشور به منظور تربیت نسل آینده، رئیس جمهور آینده باید اولویت برنامه های خود را به بحث آموزش و سرمایه گذاری در این حوزه دهد.سند تحول بنیادین یکی از اسناد بالادستی است که در دولت دهم به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی اموزش و پرورش رسیده است، اما متاسفانه بندهای سند به درستی اجرا نشده است و مدیران فعلی تنها متمرکز روی ایجاد نظام جدید آموزشی بودند و به رغم تمام مخالفت های صورت گرفته از سوی کارشناسان نظام آموزشی تغییر یافت.

راه اندازی 18 هزار پایگاه تابستانی

همزمان با پایان امتحانات دانش آموزان و آغاز فصل تابستان برنامه ریزی های آموزش و پرورش برای اوقات فراغت دانش اموزان آغاز شده است.

به گفته معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش 18 هزار پایگاه تابستانی برای دانش اموزان ایجاد می شود. اجرای سه برنامه هر دانش آموز یک مهارت، مزرعه تابستانی من و طرح هجرت از جمله برنامه های ویژه این وزارتخانه برای ایام اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان است.

حسین هژبری گفته است: برپایی پایگاههای تابستانه از سال های گذشته در دستور کار ما بوده است و امسال نیز این پایگاه ها برپا خواهد شد اما در سالجاری دانش اموزان شرکت کننده در برنامه پایگاهها، یک مهارت را نیز می آموزند.امسال سه برنامه اصلی با شعار " هر دانش آموز یک مهارت " در محورهای برنامه های اوقات فراغت قرار دارند. همچنین طرحهایی همچون " مزرعه تابستانی من " و " طرح هجرت " نیز از دیگر برنامه های تابستانی خواهد بود.

قرار است در تابستان امسال فرزندان کشاورزان طرحی با عنوان مزرعه من را اجرا کنند تا فرزندان در کنار خانواده به مهارت آموزی مشغول شوند. همچنین بیش از 50 رشته فرهنگی و هنری در این حوزه زمینه کار و مهارت آموزی دارند.

تصویب بودجه 17 هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از تصویب بودجه 17 هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش خبر داد.

جبار کوچکی نژاد اعلام کرده است: بودجه آموزش و پرورش در سال 92، 17 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان دو هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی آموزش و پرورش است.

امسال برای نخستین بار شاهد رشد 100 درصدی بودجه عمرانی آموزش و پرورش هستیم. بر همین مبنا بودجه تخریب و نوسازی مدارس 770 میلیارد تومان، بودجه تجهیز سیستم گرمایشی 200 میلیارد تومان است که از سهم فروش گاز اختصاص پیدا می کند. سهم افزایش 20 ریال تعرفه هر نخ سیگار وارداتی نیز که در مجموع 120 میلیارد تومان است، قرار است به ساخت سرانه های ورزشی اختصاص یابد. قرار است 400 میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات استانی به بودجه کل آموزش و پرورش اختصاص داده شود.

کوچکی نژاد همچنین خبر از افزایش بودجه معاونت پرورشی آموزش و پرورش داد و گفت: برای معاونت پرورشی نیز علاوه بر آنچه که دولت در نظر گرفته بود، حدود 30 میلیارد افزایش بودجه در نظر گرفته شد که در مجموع به 200 میلیارد تومان رسیده است.

تحقیق و تفحص از آموزش و پرورش

جبار کوچکی نژاد همچنین از تحقیق و تفحص آموزش و پرورش خبر داده و گفته است: در مجلس هشتم قانون استخدام نیروهای پیش دبستانی و استفاده از این نیروها حداکثر در مدت دو سال تصویب شده بود و قرار بود وزارتخانه آموزش و پرورش نیروهای پیش دبستانی را ساماندهی و حمایت کند. اما آموزش و پرورش این مصوبه مجلس را نادیده گرفته است و طرح تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه جذب نیروها به امضای تعدادی از نمایندگان رسیده و قرار است این طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارسال شود.

بزودی طرح تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش آغاز می شود.