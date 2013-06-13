رئیس جمهور منتخب به وعده های تبلیغاتی خود وفا کند

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک روز به روز سرنوشت ساز ملت ایران مانده است. تبلیغات انتخاباتی دوره یازدهم ریاست جمهوری به پایان رسید و کاندیداها کوشیدند در آخرین فرصتهای تبلیغاتی با سخنرانی های پرشور رای مردم را به سبد خود هدایت کنند.



شهرها و روستاهای سراسر کشور به ویژه در کلانشهر همزمان با آغاز تبلیغات انتخاباتی نامزدها بار دیگر به جنب و جوش درآمده بود و شور و هیجان انتخاب رئیس دولت بار دیگر پس از چهار سال در هر کوی و برزن نمایان بود و هرچه به زمان آغاز رای گیری در روز جمعه 24 خردادماه نزدیک می شویم التهاب انتخابات بیشتر می شود.



از طرفی نامزدها نیز که بیکار ننشسته بودند و با تبلیغات گسترده سعی در جلب آراء داشتند، در روزهای واپسین به روز انتخاب، گرم تر و وسوسه انگیزتر سخن گفتند، وعده ها دادند، تهییج کردند و روی نقاط حساسی انگشت گذاشتند که در چند سال اخیر نه که فقط صدایش درآمده که از فرط درد، کارد را به استخوان مردم رسانده است.



انتظاری نیز جز این نیست. مردم از رئیس دولت متوقع هستند مشکلات کشور را بشناسد و برای کاهش یا حل آن برنامه ارائه دهد. تکرار هزار باره مشکل بیکاری، گرانی، کمبود دارو، اعتیاد، ناامنی و... از زبان نامزدها نشان می دهد کاندیداها به خوبی به این امر واقف بوده و با درک اهمیت موضوع برنامه ها و شعارهایشان را طراحی کرده اند.



اینکه منتخب مردم پس از رسیدن به پاستور باید پایبند به چه اصولی باشد، در گفتگو با برخی شهروندان کرج مطرح شد.



پویان احمدی شهروند ساکن کرج در این ارتباط به خبرنگار مهر، گفت: مردم انتظار دارند رئیس جمهور در چارچوب اختیاراتی که قانون اساسی به او داده عمل کند.



وی افزود: کسی که با رای مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود باید دارای درکی صحیح از مشکلات داخلی و خارجی باشد تا بتواند به وعده هایی که به مردم داده جامه عمل بپوشاند.



وی که فارغ التحصیل مهندسی صنایع است، گفت: همه کاندیداها به خوبی متوجه شده اند که عمده مشکل امروز مردم دغدغه نان و گرانی است و با همین شعارها جلو آمده اند ولی هر کدامشان که از طرف مردم انتخاب شد باید پس از کسب مسئولیت نیز به عهدش با مردم پایبند باشد.



عاطفه مطلبی فارغ التحصیل مدیریت دولتی گفت: متاسفانه اغلب کاندیداها خوب شعار می دهند ولی وقتی به قدرت می رسند بسیار کمتر از آنچه وعده دادند عمل می کنند.



وی افزود: این واقعیت را در دوره های گذشته نیز شاهد بودیم و بسیاری از خواسته های مردم محقق نشد. وعده رفع بیکاری، کنترل گرانی و.. از سوی دولت های قبلی هم مطرح شد، اما امروز می بنیم که رنگ واقعیت به خود نگرفته است.



وی با اشاره به اینکه بسیاری از شعارها جنبه تبلیغاتی دارد، تصریح کرد: گرچه این موضوعات از مباحث اساسی امروز است که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند ولی آنقدر تکرار شده اند که کمتر عمق مشکلات به چشم می آید و درد مردم از همین است.



مدیر یک شرکت تبلیغاتی درباره چگونگی تحقق شعارهای انتخاباتی پس از کسب آرای مردم توسط رئیس جمهور اظهار داشت: رئیس جمهور باید با مشورت صاحبان خرد و اندیشه، تیم کارشناسی بسیار زبده ای برگزیند تا این تیم با تکیه بر دانش و تجربه بتواند راهکارهای مفیدی برای حل مشکلات داخلی و خارجی ارائه دهد.



مریم رویانی گفت: مشورت پذیری یکی دیگر از معیارهای رئیس جمهور است. در واقع رئیس دولت باید متوجه این موضوع باشد که تکروی و بی توجهی به نظرات کارشناسان و کسانی که به طور مستقیم در مسائل حوزه های مختلف اشراف دارند، سبب بروز بسیاری از پدیده هایی شده که امروز شاهدش هستیم.



وی افزود: متاسفانه ریشه بسیاری از مشکلات اقصادی، بی تدبیری در مدیریت این بخش است و این مردم هستند که بار بی تدبیری ها را به دوش می کشند.





یکی از شهروندان کرج نیز در این ارتباط با بیان اینکه مردم از رئیس جمهور انتظار دارند برای حل مشکل گرانی و تورم افسارگسیخته، نابسامانی بخش مسکن و بسیاری از مشکلات دیگر چاره ای بیندیشد، اظهار داشت: هر کدام از کاندیداها برنامه هایی را برای حل این مشکلات ارائه داده اند؛ اما ما تنها امیدوارم برنامه ها تخصصی و بر محور حفظ منافع جمعی استوار باشد.



میثم روشن دل حذف سلایق فردی و گروهی و تکیه بر نظر کارشناسان را مهمترین راهکار برای رسیدگی به وضعیت معیشت مردم دانست و گفت: مردم از رئیس جمهور انتظار دارند جلوی رانت خواری و فسادهای گسترده را بگیرد نه اینکه آنقدر درگیر مسائل حزبی باشد که فراموش کند برای چه بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده است.



وی با ابراز تاسف از اینکه مشکلات مردم به غم نان خلاصه شده است، تصریح کرد: دولتمردان با مردم کاری کرده اند که دیگر وقتی برای توجه به سایر امور زندگی نمانده و نان آور خانواده برای امرار معاش و تامین هزینه های زندگی مجبور به چند شغلی است.



این شهروند کرجی در ادامه تاکید کرد: رئیس جمهوری که خود را از مردم جدا نداند و همواره خود را جزیی از مردم بداند، به عزت و سربلندی کشور در دنیا توجه داشته باشد و برای برقراری روابط دوستانه با کشورهای دیگر تلاش کند، یقینا می تواند به وعده هایش وفادار بماند.



شمار زیادی از شهروندان ساکن کلانشهر کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، از رئیس جمهور خواستند پس از رسید به قدرت به عهدش با مردم وفادار بماند. آنها گفتند و بارها تکرار کردند مشکل گرانی و تورم و بیکاری مردم را در تنگنا قرار داده و رئیس دولت باید آنقدر توانمند باشد که بتواند از پس مشکلات حاکم برآید.



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فائقه رحیمی