برگزاری هفتمین همایش دانشجویان ایرانی خارج در مردادماه

سعید سهراب پور - دبیر هفتمین همایش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره هفتمین همایش دانشجویان ایرانی خارج از کشور، گفت: هفتمین همایش ایرانیان خارج از کشور طی روزهای 22 تا 26 مرداد سال جاری در مشهد با حضور تعدادی از دانشجویان ایرانی خارج و داخل کشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: دانشجویان برخی انجمن های اسلامی خارج از کشور، دانشجویان نخبه و برخی استادان ایرانی داخل و خارج از کشور در این همایش حضور خواهند داشت.

به گفته دبیر همایش دانشجویان ایرانی خارج از کشور، شعار این همایش " همدلی، پیشرفت و معنویت " نامگذاری شده است.