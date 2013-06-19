  1. حوزه و دانشگاه
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۰۶

برگزاری هفتمین همایش دانشجویان ایرانی خارج در مردادماه

برگزاری هفتمین همایش دانشجویان ایرانی خارج در مردادماه

هفتمین همایش دانشجویان ایرانی خارج از کشور از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور مرداد سال جاری برگزار می شود.

سعید سهراب پور - دبیر هفتمین همایش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره هفتمین همایش دانشجویان ایرانی خارج از کشور، گفت: هفتمین همایش ایرانیان خارج از کشور طی روزهای 22 تا 26 مرداد سال جاری در مشهد با حضور تعدادی از دانشجویان ایرانی خارج و داخل کشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: دانشجویان برخی انجمن های اسلامی خارج از کشور، دانشجویان نخبه و برخی استادان ایرانی داخل و خارج از کشور در این همایش حضور خواهند داشت.

به گفته دبیر همایش دانشجویان ایرانی خارج از کشور، شعار این همایش " همدلی، پیشرفت و معنویت " نامگذاری شده است.

 

 

 

کد مطلب 2074956

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