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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۸:۳۲

برنده اولين جايزه بين‌المللي صداگذاری:

تحریم‌ها جلوی پیشرفت سینمای ایران را نمی‌گیرد

تحریم‌ها جلوی پیشرفت سینمای ایران را نمی‌گیرد

علیرضا علویان که به تازگی اولین جایزه بین‌المللی صداگذاری را برای فیلم "آن سوی بن‌بست" دریافت کرده است می‌گوید تحریم‌ها نمی‌تواند جلوی پیشرفت سینمای ما را بگیرد.

علیرضا علویان در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: این جایزه متعلق به جشنواره بهترین فیلم‌های کوتاه بین المللی کالیفرنیا است. ما با فیلم "آن سوی بن بست" به کارگردانی پویا حیدری در بخش دستاوردهای فنی نامزد دریافت جایزه شده بودیم و رقبامان از کشورهای انگلیس، ژاپن، فرانسه و آمریکا بودند.

وی افزود: صداگذاری این فیلم به صورت سراوند، انجام شده بود. گرفتن چنین جوایزی در بخش دستاوردهای فنی سینمای ایران، نشان می‌دهد که ما در این بخش رشد چشمگیری داشته ایم و می توانیم با سینمای دنیا رقابت کنیم.

این صداگذار سینمای ایران درباره تحریم‌ها و تاثیر آن بر ساختار فنی سینمای ایران نیز توضیح داد: فراموش نکنیم که فضای تحریم‌های موجود علیه ایران نیز نتوانسته جلوی خلاقیت هنرمندان ایرانی را بگیرد.

علویان درباره فعالیت‌های اخیر خود گفت: از فرودین ماه روی صداگذاری "چ" ابراهیم حاتمی‌کیا کار می کنم. این اولین همکاری من با این کارگردان سینمای ایران و تجربه بسیار خوبی است. البته فیلم‌هایی چون هیچ کجا، هیچ کس، عقاب صحرا، دهلیز و... را هم در نوبت اکران دارم.

جوايز جشنواره فیلم‌های کوتاه بین‌المللی کالیفرنیا توسط همان كمپاني ساخته شده كه پيش از اين جوايز اسكار و گرمي را طراحي كرده است.

عليرضا علويان پيش از اين يك بار سيمرغ بلورين جشنواره فيلم فجر را دريافت كرده و همچنين دو بار نامزد دريافت جايزه از جشنواره فجر شده است.
کد مطلب 2075043

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