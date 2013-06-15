علیرضا علویان در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: این جایزه متعلق به جشنواره بهترین فیلم‌های کوتاه بین المللی کالیفرنیا است. ما با فیلم "آن سوی بن بست" به کارگردانی پویا حیدری در بخش دستاوردهای فنی نامزد دریافت جایزه شده بودیم و رقبامان از کشورهای انگلیس، ژاپن، فرانسه و آمریکا بودند.

وی افزود: صداگذاری این فیلم به صورت سراوند، انجام شده بود. گرفتن چنین جوایزی در بخش دستاوردهای فنی سینمای ایران، نشان می‌دهد که ما در این بخش رشد چشمگیری داشته ایم و می توانیم با سینمای دنیا رقابت کنیم.

این صداگذار سینمای ایران درباره تحریم‌ها و تاثیر آن بر ساختار فنی سینمای ایران نیز توضیح داد: فراموش نکنیم که فضای تحریم‌های موجود علیه ایران نیز نتوانسته جلوی خلاقیت هنرمندان ایرانی را بگیرد.

علویان درباره فعالیت‌های اخیر خود گفت: از فرودین ماه روی صداگذاری "چ" ابراهیم حاتمی‌کیا کار می کنم. این اولین همکاری من با این کارگردان سینمای ایران و تجربه بسیار خوبی است. البته فیلم‌هایی چون هیچ کجا، هیچ کس، عقاب صحرا، دهلیز و... را هم در نوبت اکران دارم.

جوايز جشنواره فیلم‌های کوتاه بین‌المللی کالیفرنیا توسط همان كمپاني ساخته شده كه پيش از اين جوايز اسكار و گرمي را طراحي كرده است.