کلوت های شهداد برای نخستین بار سفید پوش شد/ فوت ناگهانی سه نوزاد از چهار قلوهای شوشتری

کلوت های شهداد برای نخستین بار سفید پوش شد/ بارش برف در گرمترین نقطه زمین

بخشدار شهداد از بارش نخستین برف در کلوت های شهداد خبر داد و گفت: برای نخستین بار کویر شهداد در نزدیک گرمترین نقطه زمین سفید پوش شد. محمد مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بارش برف از روز گذشته شروع شده و کل بخش شهداد برای نخستین بار زیر پوشش برف قرار گرفته است. وی ادامه داد: طی صحبتی که با شهروندان داشتم و مسن ترین آنها 80 سال سن داشت گفتند که در طول عمر خود بارش برف در منطقه شهداد بخصوص کوت های شهداد را شاهد نبوده اند. مومنی از بارش چهار سانتی متر برف در این بخش خبر داد و تصریح کرد: این اولین ثبت بارش برف در کلوت های شهداد است. مشاهده آبزی در حال انقراض در کویر لوت/ امکان ایجاد ثروت از شورترین رودخانه ایران مهیا شد



آرتمیا به عنوان موجودی سخت پوست و کم یاب در جهان که از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار است این روزها در حالی در مهمترین زیستگاهش یعنی دریاچه ارومیه روزگار بدی را پشت سر می گذارد که زیستگاه جدیدی از این جانور با ارزش در رودخانه شور کویر لوت پیدا شده است.

آرتمیا موجود سخت پوستی است کم یاب و با ارزش بالای زیست محیطی که مهمترین زیست گاه این جانور در حال انقراض، دریاچه ارومیه است.

پیش از این مهمترین زیستگاههای حیات این جانور کوچک در دریاچه های ارومیه، مهار لو، طشک، بختگان و آبگیرهای نظیر نوق رفسنجان، کال شور گناباد و حوض سلطان قم گزارش شده است که بسیاری از این مناطق خشک شده اند.

در واقع شرایط خاص طبیعی زندگی این جانور موجب شده است این جانور در طبیعت مکانهای محدودی را برای زیست داشته باشد این جانور در ایران نیز دارای گستره زیستی بسیار محدود است و این روزها با کاهش سطح دریاچه ارومیه و افزایش غلظت شوری آب شرایط برای ادامه زندگی این جانور سخت شده است.

این درحالی است که آرتمیا که در ابتدا موجودی کم ارزش شناخته می شد رفته رفته به عنوان یکی از با اهمیت ترین اعضای زنجیره پرورش ماهی های با ارزش اقتصادی فراوان، میگو و ماهی های پرورشی شناخته شد.

هم اکنون یکی از تجارتهای با صرفه اقتصادی فراوان در جهان پرورش آرتیما می باشد بطوریکه برخی از کشورها سعی کرده اند با ایجاد شرایط زیستی مصنوعی به پرورش این جانور کوچک اما با ارزش بپردازند.

فوت ناگهانی سه نوزاد از چهار قلوهای شوشتری/ وعده هایی که محقق نشد



سه نوزاد از چهارقلوهایی که شهریور امسال در شوشتر به دنیا آمده بودند در روز های گذشته به طور ناگهانی فوت کردند.

شهریور ماه گذشته خبرگزاری مهر خوزستان خبری با عنوان "زن 30 ساله‌ شوشتری چهارقلو به دنیا آورد" را منتشر کرد. با پیگیری های خبرنگار مهر مشخص شد که در چند روز گذشته سه تا از چهار قلوها فوت کردند.

در ماه های گذشته زن 30 ساله ای از روستای خضر از توابع بخش شعیبیه شهرستان شوشتر چهار قلو شامل سه دختر و یک پسر را به صورت سزارین به دنیا آورد که وزن نوزادان به دنیا آمده از دو کیلو و 200 گرم تا 700 گرم بود.



در دو روز گذشته به صورت ناگهانی حال عمومی هر چهار کودک بد می شود و والدینشان آنها را به بیمارستان منتقل می کنند که همان روز سه فرزند به نام های غزل، امل و عبدالرحمن نیسی فوت می شوند.

سنگ نگاره هایی از دوران ماقبل تاریخ در تاکستان کشف شد



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: سنگ نگاره هايي معروف به "نقوش چوپاني" بر روي تخته سنگي در کوه اوستا ميرزا در تاکستان کشف شد.

حمیدرضا قاسمی در این باره اظهارداشت: سنگ نگاره هايي معروف به "نقوش چوپاني" بر روي تخته سنگي در کوه اوستا ميرزا واقع در روستاي دربهان از توابع بخش مرکزي شهرستان تاکستان کشف شد.



مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين تصریح کرد: سنگ نگاره‌ها يکي از کهن‌ترين آثار تاريخي و هنري برجاي مانده دست بشر هستند که از طريق آن مي‌توان هويت تاريخي هر منطقه را بدست آورد.



وي با اشاره به نحوه کشف اين سنگ نگاره‌ها در روستاي دربهان افزود: پس از دريافت گزارش مردمي مبني برمشاهده سنگ نگاره‌هايي بر روي تخته سنگي در کوه اوستا ميرزا واقع در روستاي دربهان، تيم کارشناسي باستان‌شناسي ميراث فرهنگي جهت بازديد مکان و بررسي اين نقوش به محل مورد نظر اعزام شد كه بنابر گزارش بررسي‌هاي به عمل آمده در اين سنگ نگاره ها نقوشي حيواني همچون بز کوهي و شتر و نيز برخي علائم انتزاعي ديگر مشاهده شده که طبق نظرات کارشناسي اين نقوش از نظر قدمت قابل مقايسه با نگاره‌هاي روستاي قليچ كندي و حاجي عرب در بوئين زهرا، روستاي ايده ‌لو در همدان، منطقه تيمره در استان مرکزي و سنگ نگاره‌هاي استان لرستان است.

بحران برفی در گیلان ومازندران/ قطعی برق و آب و گرانی بی سابقه بارش سنگین برف در استان های گیلان و مازندران از بامداد شبنه آغاز شد و بعد از چند روز بارندگی آب، گاز و برق در تعدادی از شهر ها قطع و در برخی با اختلال همراه شد

ارتفاع برف در برخی نقاط فراتر از دو متر رفته و راه های اغلب روستا های کوهستانی مسدود شد. در پی این اتفاق گاز شهرک‌های صنعتی و جایگاه های CNG ها قطع شد تا وسایل گرمایشی منازل گاز داشته باشد.

قطع برق و آب شرب در نواحی غرب مازندران، سبب افزایش نرخ آب معدنی در این منطقه نیز شده است و به گفته برخی شهروندان، هر بسته آب معدنی بین شش تا 12 هزار تومان به فروش می رسد.

از سویی دیگر دولت برای امداد رسانی از نیرو های مسلح درخواست کمک کرد و وزرای راه و شهر سازی و نیرو را به منطقه اعزام کرد تا نحوه امداد رسانی به مناطق برفی را بررسی کنند.

چالش برف سنگین در گیلان و مازندران ادامه داشته و بطور متناوب مشکلات ناشی از قطع گاز و ارتباطات جاده ای کماکان ادامه دارد

در آخرین خبر شب گذشته اعلام شد که هزار کیلومتر از محورهای روستایی غرب مازندران بازگشایی شده و تمامی روستاها برقدار شدند



گلستان میزبان دومین کنگره رباتهای نجاتگر کشور



رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمرگفت: استان گلستان میزبان دومین کنگره رباتهای نجاتگر در سال آینده خواهد بود.

وحید قبادی دانا در گرگان افزود: همزمان با سالروز تاسیس سازمان جوانان، دومین کنگره رباتهای نجاتگر به میزبانی استان گلستان در سال 93 برگزار می شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته نخستین کنگره ربات های نجاتگر با حضور 21 استان و 46 تیم رباتگر در استان گلستان برگزار شد که در همین رابطه نیز بیش از یکصد مقاله علمی در این کنگره ارائه شد.

وی تصریح کرد: با توجه به موفقیت گلستان در اولین دوره این کنگره، دومین دوره آن نیز در آبان سال سال آینده در استان گلستان برگزار خواهد شد.

اموال بابک زنجانی توقیف شد



معاون اول قوه قضاییه از توقیف اموال بابک زنجانی خبر داد.

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در حاشیه مراسم تحلیف قضات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر آخرین وضعیت بابک زنجانی و فعالیت های اقتصادی او گفت: این پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی و متهم در مراحل بازجویی و بازپرسی قرار دارد.

وی تصریح کرد: اموالی که شناسایی شده، توقیف گردید و تحت نظر دادستان قرار دارد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه افراد مرتبط با این پرونده احضار خواهند شد افزود: مردم را در جریان تمامی مراحل این پرونده قرار خواهیم داد.

قلب زمین گرم می شود/ برگزاری بزرگترین جشن سده جهان در کرمان



زرتشتیان کرمان بزرگترین جشن آتش جهان را در باغچه بداغ آباد این شهر در حالی برپا می کنند که اعتقاد دارند با برگزاری این جشن 50 روز و 50 شب مانده به نوروز باستانی قلب زمین گرم می شود و رفته رفته زمستان جای خود را به بهار می دهد.

کرمان یکی از بزرگترین مراکز تجمع زرتشتیان در جهان محسوب می شود و از این رو آئینها و سنتهای کهن ایران زمین توسط زرتشتیان کرمان هر ساله برگزار می شود.

جشن سده که جشن پیدایش آتش محسوب می شود در صدمین روز از زمستان و دهمین روز از بهمن ماه هم زمان با تقویم کهن و باستانی ایران مصادف با روز مهرایزد و زمانی که 50 روز و 50 شب به نوروز باستانی مانده است برپا می شود.

ایرانیان باستان اعتقاد داشتند با برپایی این آتش بزرگ قلب زمین گرم می شود و زمستان رخت می بندند و زندگی بار دیگر به زمین روی می نماید.

این جشن بزرگ به صورت سنتی در باغچه بداغ آباد در انتهی خیابان سده کرمان برگزار می شود زرتشتیان چوبهای خاص را در میانه باغچه به روی هم می ریزند و هزاران نفر در گرد آتش جمع می شوند و در آئینی خاص موبدان با آتشی که صدها سال می سوزد هیزمها را آتش می زنند و در این هنگام مراسمهای باستانی خود را انجام می دهند.

انفجار مین در قصرشیرین قربانی گرفت



انفجار مین در شهرستان قصرشیرین قربانی گرفت و موجب قطع پای یک کودک شد.

انفجارمین در استان کرمانشاه بار هم قربانی گرفت و اینبار یک کودک در اثر اصابت با مین پای خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش فرزند کوچک یک خانواده سرپل ذهابی که برای تفرج به شهرستان قصرشیرین سفر کرده بودند قربانی قاتلین خاموشی شدند که از سالها پیش دشمنان ملت ایران در خاک این کشور برجای گذاشتند.

پسر 10 ساله این خانواده در حین گردش با مین بازمانده از دوران جنگ تحمیلی برخورد کرده که در اثر این حادثه مچ پای خود را از دست می دهد.

این در حالی است که چندی پیش در استان کرمانشاه جشن پاکسازی اراضی استان از لوث وجود مینها برگزار شد. در ماه های گدشته این چندمین انفجار مین در استان کرمانشاه است.

ارتفاع برف در کوهرنگ به شش متر رسید/ تشکیل یخچال درارتفاعات



بخشدار مرکزی کوهرنگ گفت: هم اکنون ارتفاع برف در ارتفاعات قله زردکوه شهرستان کوهرنگ به بالای شش متر رسیده است.

حمید میرعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارشهای بی سابقه برف طی فصل زمستان امسال، اذعان داشت: هم اکنون بارش برف در ارتفاعات قله زردکوه به بالای شش متر رسیده است.

وی ادامه داد: سامانه های بارشی که طی فصل زمستان وارد شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری شده اند سبب بارشهای قابل توجه برف در این شهرستان شده اند.

وی تاکید کرد: برف ها در اثر سرما و فشار در حال ایجاد کردن یخچالهای طبیعی در ارتفاعات هستند.

بخشدار مرکزی کوهرنگ با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته در فصل زمستان بارشهای مناسب برف را نداشته بودیم، یادآور شد: امسال خوشبختانه بارشهای خوبی در این شهرستان اتفاق افتاد و امیدواریم خشکسالی امسال استان برطرف شود و مشکلات کم آبی استان بر طرف شود.

مرگ پیرمرد 60 ساله در محل توزیع سبد کالا در کرمانشاه به علت سکته قلبی



فرمانده انتظامی کرمانشاه گفت: مرگ پیرمرد 60 ساله در مقابل محل ت وزیع سبدکالای یارانه ای هیچ ربطی به ازدحام جمعیت نداشته و به دلیل یک عارضه قلبی بوده است.

یک مرد 60 ساله در نزدیکی صف توزیع سبد کالای یارانه ای و روبه روی یکی از فروشگاه های زنجیره ای شهر کرمانشاه جان باخت. علت این حادثه در پیامک هایی که به سرعت در میان مردم رد و بدل شد ازدحام جمعیت عنوان می شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در همین رابطه به خبرنگار مهر گفت: به هیچ عنوان اتفاقی که برای مرد 60 ساله در مقابل فروشگاه زنجیره ای محل توزیع سبد کالا به وجود آمده ارتباطی به ازدحام جمعیت یا چیزی شبیه به این نداشته است.

سردار کریم کشوری گفت: این مرد در فاصله معنا داری نسبت به صف توزیع کالا قرار داشته و بررسی های دقیق پلیس و پزشکان نشان می دهد که مرگ او به دلیل ایست قلبی بوده است.