افراد توانمند، با کفایت، متعهد و متخصص برای شوراهای اسلامی انتخاب شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی عصر چهارشنبه در گردهمایی مدیران کانون های فرهنگی مساجد سمنان، ایمان به خدا، قانون، نظام و ولایت مداری را از ویژگی های نامزد اصلح در انتخابات ریاست جمهوری دانست.

وی با تاکید بر اهمیت انتخابات 24 خرداد، مردم را به حضوری گسترده و حماسی در این صحنه مهم از تاریخ انقلاب اسلامی فراخواند.

آیت الله شاهچراغی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای مساجد در جذب جوانان و گسترش فرهنگ اسلام افزود: خلق حماسه سیاسی نیاز به بهره گیری از تمام ظرفیت های مساجد به عنوان پایگاه های معنوی و اجتماعی دارد.

مهم ترین کارکرد مساجد عمل همراه با بصیرت است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز، مهم ترین کارکرد مساجد را عمل همراه با بصیرت دانست و گفت: مکمل حماسه 9 دی حضور همراه با بصیرت در 24 خرداد ماه است.

محمد رضا سوقندی ضمن تاکید بر اینکه مردم سرمایه نظام هستند، خاطر نشان کرد: دشمن به دنبال تجزیه سیاسی و فرهنگی جهان اسلام است.

وی افزود: باید از ظرفیت های تشکل ها جهت تقویت پایه های نظام استفاده کرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان سمنان، آثار حماسه سیاسی را در داخل کشور، جهان اسلام و عرصه بین المللی بسیار مهم برشمرد و افزود: مردم سالاری دینی الگوی امت اسلامی در بیداری اسلامی است و انتخابات مظهر مردم سالاری دینی در برابر لبیرل دموکراسی غرب است.

سوقندی گفت: در طول تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی هر کس با ولایت زاویه داشت عاقبت بخیر نشده است.

وی حماسه سیاسی را در مشارکت حداکثری مردم و رای به واجدین شرایط حداکثری دانست و افزود: معیارها و شاخص های اعلام شده توسط مقام معظم رهبری ملاک و معیار ماست.

تمام مساجد تحت نظر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان سمنان هستند

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به فعالیت مرکز رسیدگی به امور مساجد در استان سمنان، گفت: تمام مساجد استان تحت نظر این مرکز فعالیت خواهند کرد.

حجت الاسلام حسنعلی قدرتی تصریح کرد: جذب بیشتر مردم به ویژه جوانان و نوجوانان به مساجد، هدفمند کردن فعالیت ها، بر نامه ها و ساماندهی آنها، هماهنگی بین نیروها و استفاده بیشتر از پتانسیل های موجود و ارائه خدمات بهتر و تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مساجد از مهمترین اهداف برای تشکیل مرکز رسیدگی به امور مساجد و شورای عالی است.

وی با بیان اینکه دشمن تهاجم خود را در دو بخش فرهنگی و اقتصادی آغاز کرده است افزود: بهترین جا برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن پایگاه ها و کانونهای مساجد هستند.

قدرتی با اشاره به اینکه باید برای جذب جوانان ونوجوانان به مسجد از برنامه های ویژه استفاده شود، گفت: متاسفانه دشمنان برای جذب جوانان در برنامه های خود حوصله زیاد بکار می گیرند.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان سمنان در خاتمه با اشاره به انتخابات گفت: امروز دشمنان نظام وبخصوص آمریا به شدت به انتخابات چشم دوخته و ماباید با شرکت خود در این انتخابات چشم آنان را کور کنیم.