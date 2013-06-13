خلاقیت، اتحاد و همبستگی لازمه شوراهای چهارم/ دوری از باندبازی در شوراها

محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مردم باید با بررسی دقیق و شناخت کافی نسبت به انتخاب افراد کاردان، خلاق، متخصص و امانتدار در شوراهای اسلامی شهر و روستا اهمیت دهند، افزود: با توجه به نقش و اهمیت و جایگاه شوراها در توسعه پایدار، عمران و آبادانی شهر توجه به واقعیتها، دوری از باندبازی و تعصبات فامیلی ضروری است.

وی با اشاره به تعداد زیاد کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستاها و به تبع آن افزایش مشارکت مردم در انتخابات و تحقق حماسه سیاسی، ادامه داد: باید افرادی روی کار بیایند که انگیزه خدمت برای عمران و آبادی شهرها و روستاها را دارند و امتحان خود را در عرصه های مدیریتی پس داده باشند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهرستانهای ماکو و چالدران با توجه به موقعیت ویژه مرزی و وجود مرز بازرگان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که باید برای جذب گردشگر و نمایش توانمندیهای کشور این شهرستانهای مرزی به پیشرفت و ترقی برسند.

علیپور در ادامه با اعلام اینکه 34 سال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد ولی هنوز در حوزه آسفالت و ترافیک شهری بویژه ماکو به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی مشکل داریم، اعلام کرد: متاسفانه خیابان امام خمینی(ره) ماکو از مصوبات سفرهای هیئت دولت برای کاهش بار ترافیکی منطقه و تسیهل ترانزیت هنوز به طور کامل به اتمام نرسیده و بازگشایی 500 متر از مسیر این خیابان هنوز اجرایی نشده است.

وی با اعلام اینکه اجرای طرحهای عمران شهری، مسائل فرهنگی و زیباسازی در شمال آذربایجان غربی یکی از نیازهای ضروری شهرها است، اظهار داشت: با توجه به راه اندازی منطقه آزاد تجاری ماکو و تصویب همکاری این منطقه در اجرای طرحهای عمرانی، امیدواریم روند اجرای طرحها تسریع یافته و شاهد توسعه هر چه بیشتر مناطق مرزی آذربایجان غربی باشیم.

وی خواستار تسریع در اجرای آزاد راه مرز رسمی بازرگان به سمت سه راهی ایواوغلی خوی شد و گفت: شوراها باید پیگیری مصوبات هیئت دولت و شوراهای قبلی در راستای آبادانی و پیشرفت باشند، که با توجه به سردسیر بودن منطقه اجرای طرحهای گازرسانی ضروری است.