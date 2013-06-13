به گزارش خبرنگار مهر، در حالي كه پیش از پيروزي انقلاب اسلامی در منطقه‌اي که امروز استان خراسان شمالی نامیده می‌شود هیچ طرحی در زمینه مدیریت منابع آب اجرا نشده بود؛ پس از انقلاب در برنامه‌های دوم و سوم توسعه، شش سد بزرگ با ظرفیت تنظیم 163 میلیون متر مکعب آب در سال ساخته و طرح های تامین آب شرب و بهداشت کوتاه مدت شهرهای بجنورد، شیروان، اسفراین، جاجرم، گرمه و آشخانه نیز اجرا شد.

همچنين در اين سال ها بیش از یکصد طرح مهم دیگر نیز برای مدیریت منابع آب در استان اجرا شده است.

چهارشنبه هفته جاري نيز پنج طرح مدیریت منابع آب خراسان شمالی كه در زمره طرح‌های مهر ماندگار قرار داشتند؛ با حضور محمود احمدی‌نژاد؛ رئیس جمهور كشور به بهره برداری رسید.

مديرعامل شركت آب منطقه ‌اي خراسان شمالي در اين زمينه به مهر گفت: این پنج طرح شامل طرح بزرگ آبرسانی به شهر بجنورد از سد شیرین دره، طرح آبرسانی به اسفراین از سد اسفراین، طرح آبرسانی به شهرهای گرمه و جاجرم، سدگلول و شبکه آبیاری پایاب سد شیرین دره است.

علیرضا عامری مجموع اعتبار هزینه شده برای اجرای این پنج طرح را حدود دو هزار و 150 میلیارد ریال اعلام كرده و مي‌افزايد: تلاش چندساله کارکنان و مدیران این شرکت برای تحقق اهداف چندین طرح بزرگ آبرسانی و سدسازی و شبکه‌های آبیاری به بار نشسته است.

او اظهار مي كند: کلنگ طرحهایی که شش سال پیش همزمان با نوپایی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی، به پشتوانه همت کارکنان جوان این شرکت یک یک به زمین می‌خورد پس از ماهها و سالها تلاش شبانه‌روزی، اکنون هر یک به سامانه‌ای تبدیل شده است که میلیونها متر مکعب آب را از سدهای بزرگ استان به وسیله بیش از 130 کیلومتر خط انتقال به تصفیه‌خانه‌های مدرن آب شرب و سپس شبکه‌های آبرسانی شهرهای مهم استان منتقل می‌کنند.

طرح آبرسانی به بجنورد

عامري مي‌گويد: طرح ملی آبرسانی به شهر بجنورد برای تامين آب جمعيت شهر بجنورد تا افق 1410 پيش‌يني شده است و با بهره‌برداری کامل از این طرح سالانه 20 ميليون و 500 هزار متر مكعب آب مورد نیاز شهر بجنورد و روستاهاي اطراف مسیر خط انتقال از سد شیرین دره تامين خواهد شد.

وی اضافه مي‌كند: این طرح به صورت عملیاتی اواخر سال گذشته بهره‌رداری شده است و آب پس از عبور از 48 کیلومتر خط لوله و اختلاف ارتفاع 740 متر با پشت سر گذاشتن چهار ایستگاه پمپاژ قوی. بعد از گذراندن فرایند تصفیه وارد شبکه آب شرب شهر بجنورد می‌شود.

او با اشاره به توانایی و استفاده از فن آوری تصفیه عناصر و فلزات سنگین از آب به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های این تصفیه خانه، اظهار مي‌كند: تصفیه خانه طرح آبرسانی بجنورد توانایی تصفیه سالانه 20 میلیون و 500 هزار متر مکعب آب را با خروجی بهترین کیفیت داراست. به گفته او این طرح با اعتبار یکهزار و 250 میلیارد ریال اجرا شده است.

طرح آبرسانی به اسفراین

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی مي‌گويد: طرح آبرسانی به شهر اسفراین نیز شامل 16 کیلومتر خط انتقال آب از سد به شهر اسفراین، یک تصفیه خانه با ظرفیت تصفیه 500 لیتر در ثانیه و دو مخزن با ظرفیت‌های 10 هزار و دو هزار و پانصد متر مکعب است.

او هدف از اجرای این طرح را تامین سالانه 10 میلیون متر مکعب آب باکیفیت و مطمئن تا افق سال 1415 برای شهر اسفراین ذکر و تصریح مي كند: این طرح نیز به صورت عملیاتی اواخر سال گذشته به بهره برداری رسیده و با بهره برداری کامل از این طرح سالانه هفت میلیون متر مکعب آب با کیفیت برای شرب شهر اسفراین به این شهر منتقل خواهد شد.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را حدود 250 میلیارد ریال اعلام مي كند.

طرح آبرسانی به گرمه و جاجرم

عامری اعلام مي‌كند: کار اجرایی طرح آبرسانی به شهرهای گرمه و جاجرم از چاههای مرغزار نیز شامل 60 کیلومتر خط انتقال، یک ایستگاه پمپاژ و پنج مخزن با ظرفیتهای 500 تا دو هزار متر مکعب و یک ایستگاه کلرزنی، پایان یافته و آماده بهره برداری است.

وی هدف از اجرای این طرح را تامین آب با کیفیت تا افق سال 1415 اعلام كرده و مي‌گويد: با بهره‌برداری از این طرح سالانه پنج میلیون متر مکعب آب آشامیدنی مورد نیاز به این دو شهر منتقل خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی اعتبار ریالی هزینه شده برای این طرح را 170میلیارد ریال اعلام مي كند.

سد گلول

عامری اظهار مي‌كند: کار اجرایی سد گلول نیز در پاییز سال گذشته پایان یافته و آماده بهره برداری شده است.

او هدف از ساخت این سد را استفاده بهینه از سیلاب و جبران نسبی کمبود آب در بخش کشاورزی و صنعت منطقه اعلام و اظهار مي‌كند: با بهره‌برداری از آن آب مورد نياز 250 هكتار از زمین‌های روستاهاي ميلانلو و تخت چرمه در شمال شهر شیروان تامین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی تصریح مي كند: برای انتقال آب سد گلول به زمین های کشاورزی منطقه، 3900 متر خط انتقال آب، 12کیلومتر خط انتقال برق 20 کیلوولت و یک ایستگاه پمپاژبا توان انتقال 456 لیتر بر ثانیه ساخته شده است که آب مورد نیاز 130 هکتار باغ و 71 هکتار زمین کشاورزی را به منطقه تامین کند.

وی مي‌افزايد: سد گلول در شهرستان شیروان در فاصله زمینی 90 کیلومتری شمال شهر شیروان ساخته شده و برای طرح سد مخزنی گلول و شبکه آبیاری و زهکشی زمین های پایاب آن در مجموع حدود 220 میلیارد ریال هزینه شده است.

به گفته او مخزن سد گلول، توان تنظیم دو میلیون و 700 هزار متر مکعب آب در سال را دارد و بدنه سد مخزنی گلول از نوع خاکی با هسته رسی، ارتفاع تاج این سد از بستر رودخانه 23 متر، طول تاج آن 310 متر و عرض تاج آن هشت متر است.

شبکه آبیاری پایاب سد شیرین دره

عامری اظهار مي كند: شبکه اصلی آبیاری پایاب سد شیرین دره نیز با هدف تنظيم آب و بهبود آبياري پنج هزارو 257 هکتار از زمين‌هاي كشاورزي منطقه ساخته شده و آماده بهره برداری شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را بیش از 260 میلیارد ریال ذکر كرده و مي گويد: شبکه اصلی آبیاری و زهکشی پایاب سد شیرین دره57 کیلومتر و شبکه فرعی آن نیز 120 کیلومتر طول دارد.

او تصریح مي‌كند: با بهره‌برداری از این شبکه آبیاری می‌توان از روش آبیاری قطره‌ای و در بخشی از آن هم می‌توان از روش آبیاری بارانی بهره گرفت و در هر دو حالت یاد شده، نیازی به سامانه پمپاژ نیست و این ویژگی می‌تواند هزینه سرمایه گذاری و بهره برداری از طرح‌های آبیاری تحت فشار را کاهش دهد.

سد شیرین‌دره در شهرستان مانه و سملقان، بزرگترین سد استان خراسان شمالی است که توان تنظيم سالانه حدود 65 ميليون متر مكعب آب را دارد.