خراسان جنوبی رکورددار حضور حداکثری در انتخابات/ لحظه شماری 16 هزار رای اولی

به گزارش خبرنگار مهر، ثانیه‌ها می ‌گذرد و لحظات شورآفرین خلق حماسه ‌ای تاریخی به اوج رسیده‌است تا فوج فوج مردم برای دفاع از نام جمهوری اسلامی ایران گامهای استوار خود را به عرصه انتخابات بگذارند و در این برهه حساس بار دیگر شکوه اقتدار ملی را نمایش دهند.

حضور در انتخابات همانند تیر زهرآگینی بر قلب دشمنان است. دشمنان و رسانه ‌های غربی که از ماه‌های قبل با تبلیغات خودشان می ‌خواهند مردم را دلسرد کنند تا موجب حضور حداقلی آنان باشند اما مردم ایران اسلامی بر این باورند که انتخابات اعلام حضور است که ما در صحنه هستیم و همچنین نظاممان را با جان و دل قبول داریم و خواهان آنیم.

مردم خراسان جنوبی بار دیگر هوشیاری و موقع ‌شناسی خود را نشان خواهند داد و با حضور پرشور خود در انتخابات ضربه سخت دیگری به دشمن خواهند زد.

خراسان جنوبی به لحاظ مشارکت مردم در انتخابات های دوره های گذشته رتبه برتر کشور است که این نشان از بلوغ سیاسی مردم استان و پیروی از منویات مقام معظم رهبری دارد

508 واجد شرایط رای در خراسان جنوبی/ لحظه شماری 16 هزار رای اولی

استاندار خراسان جنوبی در گفتگو با مهر ، با اشاره به اینکه 508 هزار نفر در این استان واجد شرایط رای دادن هستند، گفت: مردم استان فردا آرای خود را در 859 شعبه اخذ رای به صندوق خواهند انداخت.

قهرمان رشید ادامه داد: از مجموع شعب اخذ رای استان 405 شعبه ثابت و 454 شعبه سیار خواهد بود که تمامی تمهیدات لازم اندیشیده شده تا صندوق های رای به دورترین نقاط استان فرستاده شود تا مردم با سهولت رای خود را به صندوق بیندازند.

وی با بیان اینکه تمامی زمینه های حضور گسترده مردم در انتخابات فراهم شده است، بیان داشت: برگزاري انتخاباتي باشكوه و خلق حماسه سياسي كه مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي است، همان اتفاق ميموني است كه به لطف خداوند متعال فردا به وقوع خواهد پيوست.

خراسان جنوبی رکورددار کشور در حضور حداکثری

وي مشاركت مردم استان خراسان جنوبي در تمامي انتخابات هاي گذشته را مورد تاكيد قرار داد و افزود: مردم متدين و انقلابي خراسان جنوبي در تمام عرصه هاي سياسي و اجتماعي حضوري پررنگ و دشمن شكن داشته اند.

وی با بیان اینکه مردم استان خراسان جنوبی در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری نهم حضور 79 درصدی داشته اند، ادامه داد: میانگین کشوری حضور مردم در مرحله اول انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری 62 درصد بوده است.

استاندار خراسان جنوبی بیان داشت: مردم خراسان جنوبی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 72 درصد حضور پیدا کردند که این رقم در کشور 59.6 درصد بوده است.

وی با اشاره به حضور 91 درصدی مردم این استان در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: میانگین کشوری در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری 85 درصد اعلام شده بود.

رشید همچنین از حضور 84.5 درصدی مردم خراسان جنوبی در انتخابات مجلس نهم خبر داد و افزود: خراسان جنوبی در حضور حداکثرری مردم در انتخابات مجلس رتبه دوم کشور را کسب کرد.

وی بیان کرد: همچنین مردم همیشه در صحنه این استان در سومین دوره از انتخابان شوراهای اسلامی شهر و روستا حضور 79 درصدی داشتند که این رقم در کشور 60.75 درصد بوده است.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: اميد است در انتخابات آتي نيز همين گونه بوده و مردم استان با حضور حماسي خود يك بار ديگر نقشه هاي دشمنان نظام و انقلاب را نقش بر آب كنند و حماسه سیاسی مد نظر رهبری تحقق بخشند.

به وظیفه شرعی خود عمل خواهیم کرد/ بیانات رهبری معیار انتخاب است

یک شهروند بیرجندی با تاکید بر اینکه حضور در انتخابات یک وظیفه شرعی برای ملت است، گفت:همانطوریکه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند اهمیت این دوره از انتخابات بیشتر از دوره های قبل است، با شرکت درانتخابات پاسخ مناسبی به دشمنان خواهیم داد.

محمدی تصریح کرد: مردم خراسان جنوبی در راهپیمایی ها و انتخابات های گذشته ثابت کرده اند که به رغم مشکلات همیشه از دستاوردهای انقلاب دفاع می کنند.

امروز جوهر آبی انگشتم خیلی حرفها می زد

همیشه و در هر انتخاباتی آنچه که در خلق صحنه های زیبا از حضور مردم در پای صندوق‌های اخذ رای، بیش از دیگر صحنه‌ها به چشم می ‌آید و از اهمیت زیادی نیز برخوردار است حضور جوانان و به خصوص رأی اولی‌ها است.

یک رای اولی نیز به مهر گفت: از اینکه برای اولین بار می توانم در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشم خوشحالم.

مریم احمدی افزود: حتما در اولین ساعات رای‌ گیری در پای صندوق‌های رای حاضر می‌ شوم.

یک رای اولی دیگر با بیان اینکه امسال من هم در صحنه سیاسی کشور نقش ایفا می کنم؛ گفت: جوهر آبی انگشتم امسال مشت محکمی بر دهان استکبار و مستکبرین است.

صادقی افزود: فردا بر خیل کسانی که با حضور در بزرگترین صحنه سیاسی کشور یعنی انتخابات شرکت می کنند افزوده می شود و هر رای اولی با جوهر انگشتش مهر تحقیر بر پیشانی دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی خواهد زد.

وی تصریح کرد: امروز هراس دشمن به تعداد انگشتانی که برای اولین بار رنگ آبی را به خود می گیرند بیشتر خواهد شد و ما خواهیم آماد تا بگوییم ایران اسلامی پایدار و سربلند خواهد ماند.

وی با بیان اینکه دشمنان با مشاهده حضور مردم ایران در پای صندوق‌های رای سرافکنده می‌ شوند، تصریح کرد: تداوم امنیت کشور در گرو حضور در پای صندوق‌های رای است.

یک روحانی نیز با اشاره به نظر مراجع برای شرکت در انتخابات اظهارکرد: انتخابات برای هر فرد مسلمان یک تکلیف شرعی است و در حال حاضر که همه تلاش دشمنان، بر ناپایدار نشان دادن اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور است حضور تمام اقشار جامعه در انتخابات بیش از هر زمان دیگر ضروری است.

وی با بیان اینکه بیانات مقام معظم رهبری معیار مردم در انتخاب اصلح است، بیان داشت: ایران اسلامی امروز می رود تا حماسه دیگری را خلق کند و به جهانیان بفهماند ایران همیشه جاودان و پایدار است و از تهدیدات هراسی نداشته و ندارد.

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گزارش: فاطمه زیراچی