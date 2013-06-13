مشکلات فرهنگی کم از مشکلات اقتصادی نیست/ انتخابات تجدید میثاق با انقلاب است

حجت السلام محمدطه مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضرورت انتخابات در ایران را نمایش دموکراسی بر پایه ی آرای مردمی دانست و گفت: بر این اساس تمامی آرا برابر و رهبر معظم یک رای و فردی عامی و بی سواد نیز یک رای خواهد داشت.

وی افزود: برگزاری انتخابات در ایران نشان از احترام به آرای مرمی بوده و نماد دموکراسی واقعی در ایران است.

وی از جمله نتایج عدم برگزاری با شکوه انتخابات را برد منفی در سطح بین المللی دانست.

حجت الاسلام مهری با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: در طول 35 سال انقلاب تحریم های زیادی داشته ایم و اما 11 تیرماه سالگرد تحریم های فلج کننده به تعبیر رئیس جمهور آمریکاست که البته مشکلاتی را به وجود آورد وی ملت ایران را فلج نکرد و حضور ملت در این انتخابات مشت محکمی بر دهان این دشمنان است که چشم طمع به ایران اسلامی دوخته اند.

امام جمعه گیلانغرب افزود: هم اکنون گرانی، تحریم و ... مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده و به عقیده دشمنان این مشکلات مانع از حضور مردم خواهد شد، بنابراین حضور در انتخابات نشان از تجدید میثاق مردم با انقلاب و علاقه رو به افزایش به نظام و انقلاب اسلامی است.

مهری ادامه داد: اروز در خیلی از عرصه ها پیشرفت صورت گرفته و دوستان و دشمنان نیز آن را بیان می کنند اما مشکلاتی نیز در این بین وجود دارد که از جمله آنها می توان به مشکلات اقتصادی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: برای رفع این مشکل همانگونه که رهبر معظم فرموده اند باید به سمت صادرات غیر نفتی برویم.

مهری گفت: تولید ملی از دیگر راهکارهای حل مشکلات اقتصادی است که در دولت آینده باید مورد توجه بیشتری واقع شده و دولت آینده با حمایت از کار و سرمایه ایرانی بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب به رفع مشکلات اقتصادی بپردازد.

امام جمعه گیلانغرب، حمایت از نخبه گان و دانشگاهیان را از ضروریات دولت آینده برشمرد و گفت: زمانی که از این نیروها حمایت و اقتصاد و تولید ملی شود ایران حرفی برای گفتن خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ما هم اکنون در بحث سیاست و ادوات نظامی حرفی برای گفتن داریم و اگر اقتصاد ما نیز پیشرفت کند دیگر دچار مشکلی نخواهیم بود.

وی توجه به مشکلات فرهنگی را از دیگر موارد قابل توجه توسط دولت یازدهم برشمرد و گفت: اگر مشکلات فرهنگی بیش از مشکلات اقتصادی نباشد کمتر نیست و با توجه به پیشرفت جهان در حوزه رسانه و ارتباطات توجه به فرهنگ از دیگر ضروریات است.

مهری تصریح کرد: هم اکنون و با توجه به نیاز جامعه به استفاده از فضای مجازی نمی توان نوجوانان و جوانان را محدود کرد، بنا براین باید با تقویت فرهنگی جامعه مانع این مشکلات شویم.

وی، تقویت باند اینترنتی ملی، را از راهکارهای جلوگیری از مشکلات و معضلات فضای مجازی در آسیب رسانی به فرهنگ جامعه برشمرد.

امام جمعه گیلانغرب گفت: رئیس جمهور آینده باید در بحث اقتصاد و فرهنگ برنامه هایی را منطبق بر فرهنگ ایرانی اسلامی ارائه کند.

وی در پایان گفت: امیدواریم مردم حماسه ساز استان کرمانشاه نیز چون دیگر صحنه ها در انتخابات 24 حضوری پررنگ داشته و حماسه دیگری بیافرینند.

