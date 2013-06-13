لحظه شماری مردم برای شرکت در انتخابات/رنگین کمان اقوام رنگ حماسه می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، تاریخ انقلاب اسلامی پر از صفحات زرین حماسه سازی مردم مرزی آذربایجان غربی که همواره با حضور پرشور در تمامی عرصه های مختلف به ویژه انتخابات ضمن نشان دادن باور، وفاداری و ایثارشان به آرمانهای والای نظام مقاومت و ایستادگی خود در برابر هجمه های مختلف دشمنان تثبت کرده اند.

آذربایجان غربی که به عنوان رنگین کمان اقوام و ادیان در کشور مطرح است با حضور پرشور اقشار مختلف در برهه های حساس نقش مهمی در خلق حماسه های سیاسی کشور برعهده داشتند و این بار نیز در روز 24 خرداد تمامی آحاد مردم اعم از شیعه و سنی به همراه سایر اقلیت های مذهبی با حضور با حضور با شکوه در پای صندوق های رای ولایتمداری و عشق به میهن و نظام را به منحصه ظهور خواهند رساند.

در کنار خروش روز 24 خرداد ماه سالجاری مردم آذربایجان غربی در پای صندوقهای رای مشارکت بالای اقلیتهای مذهبی در این دوره از انتخابات نیز می تواند جلوه خاصی به فضای انتخاباتی در استان ببخشد.

شرکت تمامی اقلیت های مذهبی همراه سایر شهروندان ارومیه ای ضمن مهر اینکه تاییدی بر شعور و آگاهی بالای سیاسی مردم این خطه از کشور خواهد بلکه مشت محکمی نیز به تبلیغات منفی استکبار جهانی خواهد زد.

امروز شهروندان ارومیه با نژادها، گویشها، مذاهب و ادیان مختلف صدا برای خلق حماسه دیگری لحظه شماری می کنند و خواهان این هستند برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار آذربایجان همیشه قهرمان بیفزایند.

از ماه ها قبل هموطنان آشوری، شیعه، سنی، ارامنه، کلدانی و زرتشت دوشادوش یکدیگر جلوه ای از اتحاد و انسجام اسلامی را به نمایش گذاشته تا بگویند همچنان به آرمانهای والای نظام جمهوری اسلامی وفادارند و یکبار دیگر به ندای رهبر فرزانه لبیک خواهند گفت.

مردم استان آذربایجان غربی برای خلق حماسه سیاسی آماده اند

معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : مردم این استان حماسه ساز همپای مردم دیگر نقاط کشور و به فرمان رهبر عظیم الشان خود آماده خلق حماسه سیاسی در 24 خرداد ماه هستند.

کاظم علی نژاد با بیان اینکه دشمنان سعی می کنند با ایجاد فتنه های پی در پی مردم را از حضور و خلق حماسه سیاسی باز دارند اظهارداشت: اما ملت ما ملت حماسه سازند و در این انتخابات نیز یکبار دیگر ، آنان را ناکام و مایوس خواهند گذاشت .

وی با تاکید بر اینکه مردم آذربایجان غربی فردا همانند سایر ملت ایران ولایتمداری و حضور همیشگی در تمامی صحنه های سیاسی و اجتماعی را به نمایش خواهند گذاشت گفت: تمامی عوامل اجرایی و نظارت این شهرستان با اتحاد و همدلی کامل آماده برگزاری انتخابات هستند.

مردم پیروز واقعی 24 خرداد ماه سال 92

امام جمعه اهل سنت ارومیه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از مردم به عنوان برندگان واقعی روز 24 خرداد ماه امسال نام برد و گفت: تا امروز تمامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی هر چه در چنته داشتند به میدان گذاشتند و از این به بعد مردم هستند که با حضور پرشور در پای صندوق های رای به وظیفه خود عمل خواهند کرد.

ملاعبدالقادر بیضاوی با بیان اینکه مردم ایران ملت قدرشناس و زمان شناس هستند اظهارداشت: مردم در طول 34 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی همیشه با حضور در برهه های حساس به خوبی نقش آفرینی کرده اند و فردا نیز این نقش آفرینی را با خلق حماسه سیاسی بار دیگر به جهانیان ثابت خواهند کرد.

وی با توطئه ها و تبلیغات دشمنان نظام برای تحت شعاع قرار داده انتخابات آزاد در ایران اشاره کرد و افزود: حافظه تاریخی ملت ایران پر از این وعده ها و تبلیغات و حرف های پوچ و دروغین است و تاریخ نیز ثابت کرده مردم با اقتدار همیشگی این توطئه ها را نقش بر آب کرده اند.

امام جمعه اهل سنت ارومیه در ادامه خطاب به تمامی نامزدهای این دوره از انتخابات اظهارداشت: مردم ایران همیشه به وظیفه خود به خوبی عمل کرده اند در این راستا نامزدها نیز باید به تمامی وعده ها و وقول های خود عمل کنند.

بیضاوی از انتخابات روز 24 خرداد ماه به عنوان یکی از روزهای مهم و تاریخی نام برد و گفت: تمامی اقلیت های مذهبی خود را از سایر ملت ایران جدا نمی دانند و آنها نیز همانند سالهای گذشته با حضور پرشور بار دیگر وفاداری خود را به نظام نشان داده و دشمنان را مایوس خواهند کرد.

وی با دعوت از تمامی اقشار مختلف مردم برای حضور در پای صندوق های رای گفت: 24 خرداد ماه امسال روزی است که ملت ایران با خلق حماسه سیاسی چشم تمام جهانیان را خیره خواهند کرد.

بیضاوی به مسئولان برگزاری انتخابات نیز توصیه کرد با رعایت قانون و انصاف مردم را در روز 24 خرداد همراهی کرده و زمینه ساز خلق حماسه سیاسی باشند.

معتقد به گفتمان اسلام، امام راحل و رهبری از ویژگی های بارز انتخاب اصلح

امام جمعه موقت ارومیه و مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی نیز معتقد است مردم مشارکت حداکثری در روز 24 خرداد ماه امسال خواهند داشت و با خلق حماسه سیاسی بار دیگر مهر تایید بر نظام و آرمانهای والای نظام و انقلاب خواهند زد.

حجت الاسلام سید محمد فخری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لبیک همیشگی مردم ایران به بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری اظهارداشت: تاریخ به خوبی گواه است که مردم وظیفه خود را در قبال انقلاب اسلامی، شهدا و ولایت فقیه به خوبی می دانند واین هوشیاری و آگاهی را می توان در صحنه های باشکوه ملت ایران در برهه های حساس نظام به خوبی مشاهده کرد.

وی در ادامه روند مناسب انتخابات امسال از زمان ثبت نام، تایید صلاحیت ها و تبلیغات تا کنون را زمینه ساز حضور حداکثری مردم در انتخابت نام برد و گفت: تبلیغات و توطئه های دروغین دشمنان نظام هیچ وقت نتوانست ملت را از اراده و عزم آهنین خود برای پایبندی به آرمانهای والای نظام دور سازد.

حجت الاسلام فخری در ادامه با دعوت از مردم برای شرکت گسترده در پای صندوق های رای گفت: معتقد به گفتمان اسلام، امام راحل و رهبری از ویژگی های انتخاب اصلح است که باید مردم مدنظر قرار دهند.

بیش از 2میلیون نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن هستند

دو میلیون و 95 هزار نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن در انتخابات 24 خرداد بوده که از این تعداد78 هزار و 500 نفر رای اولی است، برای برگزاری انتخابات 17 هئیت شهرستانی و 40 هئیت در بخشهای استان تشکیل شده و 2 هزار و 396 شعبه شامل 851 شعبه شهری و هزار و 545 شعبه روستایی با 7 هزار و 188 صندوق آرا مردم را جمع اوری می کنند.

12 هزار و 26 نفر از ثبت نام کنندگان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شامل 94 درصد از ثبت نام کنندگان تایید صلاحیت شده از این تعداد بالغ بر 6 هزار نفر بر اساس آرا، بعنوان برگزیدگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا خدمات ارائه می کنند.