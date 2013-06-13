۲۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۲۹

عرب نژاد:

خردادماه یادآور ایام حماسه ساز و افتخارآفرین ملت ایران است

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار گفت: خردادماه در تاریخ ایران اسلامی، یادآور حماسه سازیها و افتخارآفرینی های ملت است.

حسین عرب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور قطع ۲۴ خرداد روزی سرنوشت ساز و غرورآفرین در تاریخ انقلاب اسلامی است که در این روز ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضوری گسترده، آگاهانه و حداکثری در پای صندوق‌های رای، خالق حماسه‌ای ماندگار و عظیم در عرصه سیاسی کشور خواهند بود.

وی افزود: خردادماه در تاریخ سراسر عزت و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ایامی حماسه ساز و افتخار آفرین برای ملت در عرصه دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های والای انقلاب و امام راحل بوده است.

این مسئول عنوان کرد: سال ۹۲ به واسطه درایت و رهبری های خردمندانه و پیامبرگونه مقام معظم رهبری به نام "حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی" نامگذاری شد که به طور قطع حماسه سیاسی شعار مذکور فردا پای صندوقهای رای محقق می شود.

عرب نژاد ادامه داد: در ادوار مختلف انتخابات، ملت فهیم، با بصیرت و آگاه ایران اسلامی با حضوری یکپارچه و دشمن شکن پای صندوق‌های رای، حمایت قاطع خود را از انقلاب اسلامی ایران اعلام کردند که به همین واسطه بسیاری از دسیسه‌های دشمنان خنثی شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار یادآور شد: در واقع در بسیاری از برهه های حساس با به صحنه آمدت مردم، مشروعیت و مقبولیت بالای این نظام به جهانیان نشان داده شده و حضورهای حماسی خاری بر چشم تمامی دشمنان این کشور و ملت شد.

وی گفت: به طور قطع ۲۴ خرداد نیز ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی با حفظ وحدت و همبستگی خود در لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب و بصیرت و هوشمندی به صحنه خواهند آمد.

این مسئول افزود: فردا ملت ایران 24 خرداد 92 را به روزی سرنوشت ساز و غرورآفرین در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل می کنند.

