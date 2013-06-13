رواج خرافه گري زمينه رشد وهابيت را فراهم كرده است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام اكبر اسدي پيش از ظهر پنج شنبه در مراسم بزرگداشت شهداي همداني حادثه تروريستي عراق در حوزه علميه همدان، عنوان كرد: رواج خوانده شدن مقاتل غير مستدل در مراسم عزاداري تشيع خوراك تبليغاتي وهابيت فراهم كرده است.

وي با اشاره به حديث امام صادق (ع) درخصوص ثواب شهادت در راه زيارت امام حسين (ع)، ادامه داد: تفسير اين حديث را مي توان تعبير شهادت همشهريان همداني عنوان كرد.

استاد حوزه علميه همدان عنوان كرد: تعابيري كه در خصوص اجر شهادت در راه زيارت امام حسين(ع) در احاديث آماده قابل برابري با شهادت در راه مبارزه با كفار نيز نيست.

اسدي با اشاره به اينكه فردي كه نگران از دست دادن جان خود در راه زيارت ابا عبدالله الحسين (ع) نیست خداوند او را از وحشت روز قيامت نجات خواهد داد، بيان داشت: رواج تفكر خوارج پس از جنگ صفين در جامعه اسلامي رو به افول گذاشه بود.

وي ادامه داد: تفكر خوارج تا زماني كه عقلانيت در جامعه حاكم بود طرفداري نداشت اما از قرن هفتم هجري توسط شخصي به نام ابن تيميه شروع به رواج يافتن كرد.

استاد حوزه علميه همدان كه ابن تيميه را رواج دهنده تفكر خوارج معرفي مي كرد، اذعان داشت: وي در زمان حيات خود براي عقايدش به زندان افتاد اما پس از او محمد ابن عبدالوهاب فرقه وهابيت را با حمايت انگلستان پايه ريزي كرد.

اسدي بيان داشت: مقدمه رشد تفكر وهابيت هم اكنون در جهان اسلام فراهم شده است.

وي با تاكيد براينكه رشد عقلانيت در جامعه اسلامي مي تواند مانع رواج وهابيت در جهان اسلام شود، گفت: برخي از مردم در مباحث اعتقادي با سوء تدبير عمل مي كنند.

استاد حوزه علميه همدان اظهار داشت: نبايد در زيارت ائمه اطهار به سوي خرافه گري حركت كنيم.

اسدي با اشاره به لزوم تدريس دروس امام شناسي و نهج البلاغه توسط استادان مجرب در مدارس، عنوان كرد: فاصله گرفتن هيئت ها از كسب معرفت راه ائمه اطهار باعث شده كه مجالس آنان نيز كمتر شاهد حضور جوانان باشد.

وي با اشاره به داستان خواستگاري حضرت علي(ع) از بانوي صبر تشيع ،حضرت ام البنين، درپايان گفت: جوانان در انتخاب همسر بايد به دنبال يافتن خانواده هاي اصيل باشند.