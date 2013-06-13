انتخابات نقطه آغاز حماسه سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور پیش از ظهر پنجشنبه در ستاد انتخابات شهرستان، از انقلاب و جنگ هاي حضرت پيامبر اکرم، قيام امام حسين (ع)، قيام 15 خرداد، انقلاب اسلامي و مقاومت ايران در جنگ تحميلي بعنوان نمونه هايي از حماسه نام برده، اظهار داشت: بعد از پيروزي انقلاب دشمن جنگ فرهنگي و اقتصادي خود را آغاز کرده و مقام معظم رهبري با توجه به ادبيات همان دوران با نام گذاري سال ها، بصيرت افزايي و همراهي مردم مانع نفوذ و تحقق اهداف دشمن شده است.

کي پور ادامه داد: مقام معظم رهبري امسال با نام گذاري سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي راه مقابله با دشمن را خلق حماسه بيان کرده اند که نقطه آغاز خلق آن حضور گسترده در انتخابات 24 خرداد ماه است.

فرماندار علي آباد کتول با بيان اينکه انتخابات ما فرصتي براي تقويت اقتدار نظام و معياري براي سنجش طرفداري مردم از انقلاب اسلامي از سوي دشمن است، تصريح کرد: بايد با حضور گسترده در انتخابات مانع تبديل فرصت به تهديدي براي انقلاب شويم.

کي پور با اشاره به اينکه بيشترين حضور در انتخابات امريکا زير 40 درصد است، اظهار داشت: در هيچ کشوري ميزان مشارکت مردم در انتخابات پارلماني و رياست جمهوري به اندازه کشور ما نيست.

وي خاطر نشان کرد: چيزي که مردم را در روز انتخابات پاي صندوق هاي راي مي آورد، اعتقادات ديني مردم و تبعيت از ولي فقيه است.

فرماندار علي آباد کتول اشاره به اينکه انگيزه هاي آمريکا بعد از انقلاب تغيير کرده است، گفت: بعد از انقلاب آمريکا به دنبال آن بود که دست نشانده اي در ايران بگمارد تا منافع اش حفظ شود، اما امروز مي خواهد ما را از بين ببرد تا خود باقي بماند.

وي گفت: ايران در مباحث علمي بعد از انقلاب رشد بالايي داشت و امروز ما بسياري از نيازمندي هاي خود را در ايران تامين مي کنيم.

کي پور با اشاره به اينکه جايگاه بلند ايران موجب احساس خطر در دشمن شده، خاطر نشان کرد: اين احساس خطر موجب تصميم آن ها بر تحريم هاي اقتصادي ايران شد، اما ما همچنان مقتدارانه خواهيم ايستاد.

فرماندار علي آباد کتول در پايان گفت: هزينه بالا و ايثار جان شهدا براي انقلاب اسلامي هميشه گواهي علاقه مندي ما به نظام است که بايد با حضور در انتخابات 24 خرداد اين علاقه مندي را باري ديگر به دنيا نشان دهيم.