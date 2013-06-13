انتخاب حقی است که خدای متعال به بشر عطا فرموده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای مشارکت و حضور حداکثری قشرهای مختلف جامعه و تحقق فرمان مقام معظم رهبری به منظور تحقق شعار "حماسه سیاسی" انجمن های نمایش، هنرهای تجسمی، سینماگران جوان و پویانمایی جوان استان البرز در پیام مشترکی از آحاد مردم برای حضور حداکثری در پای صندوق های رأی دعوت به عمل آوردند.



در متن این پیام آمده است:



انتخاب حقی است که خداوند از میان تمام مخلوقات خویش به بشر عطا فرموده تا بر اساس عقل و منطق دست به انتخاب بزنند، انتخابی که می بایست موجب رضای خداوند متعال گردد.



اینک در آستانه انتخابات سرنوشت سازی هستیم و در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال "حماسه سیاسی" و "حماسه اقتصادی" است، فرصتی است تا با حضور میلیونی ملت ایران در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی، موجبات سر افرازی کشور عزیزمان ایران گردد و این امر متضمن:



ایجاد نشاط و روحیه خودباوری در میان اقشار مختلف مردم



ادای دین خود به جامعه و آرمان های مردم



ایجاد یأس و ناامیدی در میان دشمنان و تقویت روحیه امید در میان دوستداران نظام



رقابتی آزاد و صمیمانه و تمرین تحمل و تعامل در عرصه اجتماع



بالا بردن قدرت تعامل ایران اسلامی در عرصه های بین المللی خواهد بود.



امید است همه هنرمندان عزیز و مردم قدرشناس استان با حضور در پای صندوق های رأی موجبات ناامیدی دشمنان را فراهم آورند.