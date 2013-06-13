20 هزار نفر در مهران واجد شرایط رای دادن هستند

حجت الله نصیری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 800 نفر کار اجرایی ،نظارتی و حفاظتی انتخابات را در شهرستان مهران به عهده دارند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه تمام ساز کار برای حضور با شکوه مردم در پای صندوق های رای در این شهرستان مهیا شده است.

نصیری پور بیان داشت: تمام دست اندرکاران انتخابات آموزش های لازم را فرا گرفته اند و 87صندوق اخذ رای در شهرستان مهران پیش بینی شده که از این تعداد هشت صندوق سیار و مابقی ثابت هستند.

فرماندار مهران گفت: برای شورای شهر 43 نفر در دو شهر مهران و صالح آباد تعین صلا حیت شدند که امروز یکی از این افراد انصراف داده است.

نصیری پور اظهار داشت: از 42نامزد انتخابات شهر در مهران و صالح آباد 10 نفر به کرسی شورا شهر خواهند رسید و تعداد شش نفر هم اعضای علل بدل هستند.

وی تصریح کرد: انتخابات شورهای اسلامی روستا در 9 روستا برگزار می شود که 51نفر تعین صلاحت شدند که با انصراف یک نفر از آنها تعداد این افراد به 50نفر رسیده که از تعداد 24نفر به کرسی شورای روستا خواهند رسید و 12 نفر هم به عنوان اعضای علل بدل انتخاب می شوند و تنها در یک روستا پنج نفر به شورا راه پیدا می کنند و مابقی روستا ها سه نفر هستند.

وی بیان داشت: بیش از 20 هزار نفر واجد شرایط رای در شهرستان مهران هستند.