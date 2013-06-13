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۲۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۳۰

بابایی:

زیرسئوال بردن سلامت انتخابات از برنامه های دشمنان است

زیرسئوال بردن سلامت انتخابات از برنامه های دشمنان است

بندرگز - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرگز با اشاره به اينکه دشمن در هر انتخاباتي به دنبال ناسالم نشان دادن آن است، گفت: زير سئوال بردن سلامت انتخابات از جمله برنامه هاي دشمنان براي تاثير گذاري در انتخابات 24 خرداد است.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی بابایی ظر پنجشنبه در نشست اعضای هیئت های بازرسی انتخابات با اعلام اينکه ملاک و معيار اصلي انجام تمام کارهاي انتخابات قانون ومقررات است، تاکيد کرد: عمل به قانون توسط تمام دست اندرکاران انتخابات، ضروري است.
 
فرماندار شهرستان بندرگز گفت: شش بازرس در شعب اخذ راي اين شهرستان در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا حضور دارند.
 
وی افزود: در اين دوره انتخابات در هر شهرستان و بخش، سه نفر به عنوان هيئت بازرسي انتخاب شده اند و براي هر 10 صندوق نيز يک بازرس در نظر گرفته شده است.
 
وي يادآور شد: بازرسان انتخابات بايد با تسلط بر آئين نامه و دستورالعمل ها و در چارچوب قانون با جديت و تلاش به وظايف خود عمل کنند.
 
مردم با بصيرت ايران در 24 خرداد ، با تمام وجود در صحنه حاضر خواهند شد 
 
فرماندار شهرستان بندرگز گفت: مردم با بصيرت ايران اسلامي در انتخابات 24 خرداد ، با تمام وجود در صحنه حاضر خواهند شد و ملت فهيم ما با درک صحيح حساسيت هاي موجود ، با حضوري پر شور در 24 خرداد ماه ، افتخاري ديگر براي ايران اسلامي و نظام خواهند آفريد.
 
وي با بيان اينکه بسترهاي لازم براي برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي در شهرستان بندرگز فراهم شده، تصريح کرد: با حضور بي نظير مردم، حماسه سياسي مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي شکل مي گيرد.
 
بابايي ابراز داشت: با حضور بي نظير مردم در عرصه سياسي انتخابات بار ديگر نقشه هاي شوم دشمنان برملا مي شود.
 
وی اظهار کرد: انتخابات مظهر حضور مردم و آزادي ملت ايران در انتخاب سرنوشت خود است و انتخاب رئيس جمهور براي کشور به منظور اين است که تمام سررشته هاي اجرايي کشور را به دست کسي مي سپاريم که منتخب مردم و برخاسته از راي اکثريت مردم انتخاب شده است.
 
بابايي همچنين بر انتخاب فرد اصلح در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا تاکيد کرد.
کد مطلب 2075387

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