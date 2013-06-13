زیرسئوال بردن سلامت انتخابات از برنامه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی بابایی ظر پنجشنبه در نشست اعضای هیئت های بازرسی انتخابات با اعلام اينکه ملاک و معيار اصلي انجام تمام کارهاي انتخابات قانون ومقررات است، تاکيد کرد: عمل به قانون توسط تمام دست اندرکاران انتخابات، ضروري است.

فرماندار شهرستان بندرگز گفت: شش بازرس در شعب اخذ راي اين شهرستان در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا حضور دارند.

وی افزود: در اين دوره انتخابات در هر شهرستان و بخش، سه نفر به عنوان هيئت بازرسي انتخاب شده اند و براي هر 10 صندوق نيز يک بازرس در نظر گرفته شده است.

وي يادآور شد: بازرسان انتخابات بايد با تسلط بر آئين نامه و دستورالعمل ها و در چارچوب قانون با جديت و تلاش به وظايف خود عمل کنند.

مردم با بصيرت ايران در 24 خرداد ، با تمام وجود در صحنه حاضر خواهند شد

فرماندار شهرستان بندرگز گفت: مردم با بصيرت ايران اسلامي در انتخابات 24 خرداد ، با تمام وجود در صحنه حاضر خواهند شد و ملت فهيم ما با درک صحيح حساسيت هاي موجود ، با حضوري پر شور در 24 خرداد ماه ، افتخاري ديگر براي ايران اسلامي و نظام خواهند آفريد.

وي با بيان اينکه بسترهاي لازم براي برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي در شهرستان بندرگز فراهم شده، تصريح کرد: با حضور بي نظير مردم، حماسه سياسي مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي شکل مي گيرد.

بابايي ابراز داشت: با حضور بي نظير مردم در عرصه سياسي انتخابات بار ديگر نقشه هاي شوم دشمنان برملا مي شود.

وی اظهار کرد: انتخابات مظهر حضور مردم و آزادي ملت ايران در انتخاب سرنوشت خود است و انتخاب رئيس جمهور براي کشور به منظور اين است که تمام سررشته هاي اجرايي کشور را به دست کسي مي سپاريم که منتخب مردم و برخاسته از راي اکثريت مردم انتخاب شده است.

بابايي همچنين بر انتخاب فرد اصلح در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا تاکيد کرد.