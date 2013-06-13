مردم ایران با حضور درانتخابات دشمنان نظام وانقلاب را مأیوس خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر پنجشنبه در دیدار با مسئولان کمیته امداد استان ایلام با تبریک فرا رسیدن اعیاد شعبانیه و روز پاسدار گفت: امام حسین (ع) نماد فداکاری و ایثار بود.

وی با اشاره به انتخابات 24 خردادماه افزود: وظیفه شرعی وملی تمام مردم است که باحضور گسترده وآگاهانه خود درانتخابات باردیگرعشق واراده خود را به نظام وانقلاب نشان دهند.

وی اضافه کرد: مردم ایران با حضور گسترده خود درانتخابات دشمنان نظام وانقلاب رامأیوس خواهند کرد.

در پایان این دیدار از جانبازان شاغل در کمیته امداد امام خمینی (ره) ایلام تجلیل شد.

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه ایلام همچنین به مناسبت روز جانباز و پاسدار با سه تن از خانواده های جانبازان بالای 70 درصد دیدار کرد.

آقایان فیضی پور و مراخانی درسالهای 59 و62 درمناطق عملیاتی میمک مهران وخانه پژمان دربمباران منطقه مارواره صالح آباد درسال 63 به درجه رفیع جانبازی نائل آمدند.

حجت الاسلام لطفی با تجلیل از فداکاری وجانفشانی ایثارگران وخانواده های آنان عنوان کرد: عزت، افتخار واقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مرهون جانفشانی و از خود گذشتگی شهدا و ایثارگران وجانبازان است.