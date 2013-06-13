حضور حماسی مردم در انتخابات اقتدار نظام را به رخ جهانیان می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال جلیلی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه هماهنگی ستاد انتخابات ورامین که با حضور اعضای ستاد انتخابات شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، بر مطالعه احوالات حضرت امام حسین(ع)، حضرت عباس(ع) و حضرت امام زین العابدین(ع) تأکید کرد و افزود: در زندگانی این شخصیتهای برجسته و بزرگ، درسهای زیادی وجود دارد که می تواند در زندگی همه انسانها، مدنظر قرار گیرد.

وی بیان داشت: امروز چشم تمامی کشورهای جهان به انتخابات ایران اسلامی دوخته شده و حضور پرشور و حماسی مردم در این عرصه سیاسی، اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان خواهد کشید.

جلیلی ادامه داد: در شرایطی که دشمنان ایران اسلامی با ترفندهای مختلف سعی در دلسرد کردن مردم داشته و تلاش می کنند تا حضور مردم در انتخابات را کمرنگ جلوه دهند، حضور پرشور مردم در انتخابات می تواند توطئه های آنان را خنثی کند.

وی تصریح کرد: زیرساختهای برگزاری انتخابات در ورامین به طور کامل فراهم شده است، انتخابات، فرصت مناسبی برای توسعه دولت الکترونیک است، چراکه در انتخابات، تمام تجهیزات آزمایش می شوند و آموزشهای لازم به کارشناسان ارائه می شود، لذا باید این فرصت را قدردان بدانیم و ضمن حضور گسترده در انتخابات و خلق حماسه سیاسی، زیرساختهای دولت الکترونیک را توسعه دهیم.

سرپرست فرمانداری شهرستان ورامین اضافه کرد: برگزاری انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان از اوج مردم سالاری دینی است و فرصتی مغتنم برای آحاد مردم جامعه است تا با شرکت در انتخابات در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشند .

وی عنوان داشت: یکی از اولویتهای اصلی ستاد انتخابات ورامین برقراری امنیت و حفظ آرامش در سطح شهرستان است و مردم شهرستان با حضور گسترده و حماسی در انتخابات 24 خرداد، پایبندی خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی و عشق و ارادات خود به ولایت فقیه را ثابت خواهند کرد.