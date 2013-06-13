ضرورت حضور چشمگیر ملت در 24 خرداد/ وجود دو میلیون رای دهنده در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی، اظهار داشت: مردم با حضور حداکثری در پای صنوق های رای حماسه سیاسی خلق کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان درصدد است تا حضور مردم را در انتخابات 24 خرداد کمرنک جلوه دهند، گفت: مردم با حضوری گسترده در پای صندوق های رای تمامی توطئه های دشمنان واستکبار را منکوب خواهند کرد.

استاندار مازندران با بیان اینکه دو میلیون و 68 هزار نفر در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای اسلامی واجد شرایط رای دادن هستند، افزود: از این تعداد 56 هزار و 452 نفر رای اولی هستند.

وی به صدور 260 هزار سند برای واحدهای مسکونی روستایی در طی فعالیت دولت های نهم و دهم در مازندران گفت: همچنین دراین مدت 103 هزار واحدهای مسکونی روستایی نیز در این استان مقاوم سازی شد.



طاهایی بر لزوم بهره گیری از امکانات سایر دستگاههای اجرایی استان برای تکمیل پارک موزه دفاع مقدس مازندران تاکید کرد.

وی گفت: تکمیل پارک موزه دفاع مقدس یکی از مهم ترین راهکار برای انتقال دستاوردهای هشت سال جنگ تحمیلی به نسل جوان جامعه است که با ارزش های دفاع مقدس آشنا نیستند.

استاندار مازندران از صدور 260 هزار سند به واحدهای روستایی در دولت نهم ودهم خبر داد و گفت: 103 هزار واحد مسکونی روستایی در این دولت مقاوم سازی شد.

طاهایی افزود: پنج هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز از محل فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرح های آبرسانی و تصفیه فاضلاب شهری و تکمیل طرح های آبرسانی و تصفیه فاضلاب شهری در سفر چهارم هیات دولت در استان در نظر گرفته شد.

وی از تخصیص هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای کمک به شهرداری ها برای تکمیل برخی طرح ها، تامین معادل ریالی 41 میلیون دلار برای احداث و تکمیل نیروگاه های زباله سوز خبر داد و گفت: احداث و مطالعه بیمارستان 250 تختخوابی فوق تخصصی قلب و عروق ازجمله مصوبات سفر چهارم هیات دولت به مازندران اعلام کرد.

طاهایی اظهار داشت: 860 میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای هشت هزار و 600 طرح خوداشتغالی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در سفر چهارم دولت به مازندران در نظرگرفته شد.